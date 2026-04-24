Первые 10 из 30 проектов готовы: Федоров анонсировал реформу условий службы в Силах обороны

Министерство обороны готовит комплексную реформу условий набора и службы в Силах обороны Украины. Первые 10 из 30 проектов почти готовы к запуску.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
Федоров рассказал о первых трех месяцах работы в должности министра обороны.
"Задача от президента - максимально быстро трансформировать систему, что ускорит остановку врага в небе и на земле и истощит его экономику", - отметил министр.
Одной из почти выполненных задач Федорова в должности является подготовка комплексной трансформации улучшения условий рекрутинга и службы в Силах обороны.
"Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали - позже", - рассказал глава Минобороны.
Напомним, в Верховной Раде готовят изменения в подходы к мобилизации.
По словам народного депутата Федора Вениславского, новые правила будут предусматривать более широкое привлечение военных на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.
Ожидается, что их могут представить уже в ближайшие месяцы.
Оценивая текущую ситуацию, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.
Также командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК.