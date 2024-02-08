Первое чтение законопроекта о мобилизации и удар ракетами КНДР по Харькову: новости за 7 февраля

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. Тем временем Россия ударила по Харькову ракетами северокорейского производства.

Более подробно о том, что произошло в среду, 7 февраля, - в материале РБК-Украина .

Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об усилении мобилизации.

243 народных депутата поддержали проект закона, 12 - против и воздержались - 45.

Обстрел Харькова: РФ атаковала ракетами производства КНДР

Россияне утром 7 февраля ударили по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две.

Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.

Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Залужный доложил, сколько сбили

Россия 7 февраля во время очередного массированного удара выпустила по Украине 64 ракеты и дрона.

Противовоздушная оборона Украины сбила 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

Рада уволила Лапутину с должности министра по делам ветеранов

Верховная рада отправила в отставку министра по делам ветеранов Украины Юлию Лапутину.

За отставку Лапутиной проголосовали 302 народных депутата.

Кулеба озвучил три шага, которые ЕС должен сделать для увеличения поставок снарядов в Украину

Европейский союз должен выполнить три основных шага для того, чтобы увеличить объемы поставок артснарядов в Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, министр призвал правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями.

Флаг Украины в Крынках: в ВСУ объяснили важность такого достижения

Установка украинского флага в селе Крынки, которое находится на левом берегу Херсонской области, важно как для бойцов ВСУ, так и для мирного населения, отметила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Сенат США может проголосовать помощь Украине без привязки к границе, - The Hill

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер хочет вынести на рассмотрение сенаторов пакет, в который входит новое финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд евро, без вопроса защиты границы.

Это "план Б" Шумера, поскольку ранее стало известно, что Сенат не поддержит пакет с помощью Украины и защитой границы.

Когда состоится "Рамштайн-19": в НАТО назвали дату

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится на следующей неделе. Она запланирована на 14 февраля, заявили в Североатлантическом альянсе.