ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Флаг Украины в Крынках: в ВСУ объяснили важность такого достижения

Среда 07 февраля 2024 17:24
UA EN RU
Флаг Украины в Крынках: в ВСУ объяснили важность такого достижения Фото: Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Установка украинского флага в селе Крынки, которое находится на левом берегу Херсонской области, важно как для бойцов ВСУ, так и для мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Установка украинского флага в Крынках - это ответный жест на вызовы, которые создает в информационном обществе вражеская пропаганда", - отметила Гуменюк.

По ее словам, россияне пытаются убедить население в оккупации, что их бросили, а украинские защитники выбиты с позиций. Но все увидели, что на левом берегу Херсонской области есть украинский флаг и бойцы Сил обороны.

При этом те штурмы, которые россияне провели в прошлые сутки, были для них безрезультатными и плачевными.

Гуменюк подчеркнула, что украинские воины продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра и работают над его расширением.

"Установка флага в Крынках требовалось нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом", - объяснила спикер Сил обороны юга.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 февраля, вечером проект DeepState обнародовал видео, на котором можно заметить, что украинские защитники установили флаг нашей страны в Крынках на левом берегу Херсонской области.

Это произошло на фоне утверждений россиян, что Крынки находятся "под их контролем" и они всех якобы отбросили за Днепр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить