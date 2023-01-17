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Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В феврале состоится первая оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии по дальнейшей евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Для Украины важно своевременно и в полном объеме выполнить свою "домашнюю работу", первая оценка которой состоится уже в феврале этого года в ходе Саммита Украина-ЕС (3 февраля - ред)", - говорится в заявлении.

Шмыгаль добавил, что нужно завершить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

"Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января представить список из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ", - добавил премьер-министр.

Напомним, что Украина надеется пройти весь путь к вступлению в Европейский Союз менее чем за два года.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что в ходе саммита планируется обсудить начало переговоров по членству Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Украину в начале февраля. В ходе визита планируется встреча с украинским правительством.

До этого сообщалось, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.

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Евросоюз