Глава Еврокомиссии приедет в Украину с делегацией комиссаров: названы сроки
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Украину в начале февраля. В ходе визита планируется встреча с украинским правительством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Урсула фон дер Ляйен предложила провести встречу европейской коллегии с правительством Украины в Киеве в начале февраля, сообщил представитель Еврокомиссии в комментарии изданию.
План визита заключается в том, чтобы около 10-15 уполномоченных европейских чиновников встретились со своими коллегами в Киеве.
Таким образом европейцы хотят отметить прогресс Украины, который она показывает на пути к членству в ЕС.
Стоит отметить, что точной даты визита президента Еврокомиссии и европейских чиновников в Киев пока нет.
Напомним, сегодня в Киев с визитом прибыли мэры четырех европейских столиц - Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы. Европейские политики проведут встречу с мэром Киева Виталием Кличко.
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