Глава Еврокомиссии приедет в Украину с делегацией комиссаров: названы сроки

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Украину в начале февраля. В ходе визита планируется встреча с украинским правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Урсула фон дер Ляйен предложила провести встречу европейской коллегии с правительством Украины в Киеве в начале февраля, сообщил представитель Еврокомиссии в комментарии изданию.

План визита заключается в том, чтобы около 10-15 уполномоченных европейских чиновников встретились со своими коллегами в Киеве.

Таким образом европейцы хотят отметить прогресс Украины, который она показывает на пути к членству в ЕС.

Стоит отметить, что точной даты визита президента Еврокомиссии и европейских чиновников в Киев пока нет.