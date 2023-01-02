Лидеры ЕС обсудят членство Украины на следующем саммите, - посол
Лидеры Евросоюза поднимут вопрос начала переговоров по вступлению Украины на следующем саммите Украина-ЕС.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Укринформу" заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
По его словам, следующий саммит Украина-ЕС, на котором будет обсуждаться членство нашей страны, пройдет в начале 2023 года.
При этом Маасикас отметил, что политика расширения Евросоюза продолжает быть геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.
"Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС - при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в предпринятых на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", - подчеркнул посол.
Он также напомнил, что, согласно последним соцопросам Киевского международного института социологии, более 90% жителей Украины поддерживают ее членство в ЕС.
"Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это самым важным и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова - кто же на этой Земле имеет право лишать его этого?", - отметил Маасикас.
Напомним, ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявляла, что Евросоюз совместно с Украиной будет оценивать шаги страны на пути в ЕС в начале марта 2023 года.
Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас настает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.