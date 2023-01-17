Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль

У лютому відбудеться перша оцінка виконання рекомендацій Європейської комісії щодо подальшої євроінтеграції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою "домашню роботу", перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС", - йдеться у заяві.
Шмигаль додав, що треба завершити конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.
"Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ", - додав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, що Україна сподівається пройти увесь шлях до вступу в Європейський Союз менше, ніж за два роки.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що під час саміту планується обговорити початок переговорів щодо членства України.
До цього повідлялось, що саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.
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