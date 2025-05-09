Папа Лев XIV отслужил свою первую мессу: что он сказал
Сегодня, 9 мая, под старинным фресками итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти в Сикстинской капелле Папа Римский Лев XIV провел свою первую мессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Начал он ее на английском языке и выразил надежду, что его папство поможет католической церкви стать маяком, освещающим "темные ночи этого мира". Одетый в бело-золотую одежду понтифик также процитировал слова из псалмов.
"Я спою новую песню Господу, потому что он совершил чудеса. Не только со мной. Но со всеми нами, мои братья кардиналы. Сегодня, когда мы празднуем, я приглашаю вас признать чудеса, которые совершил Господь. А также благодать, которую Господь неустанно проливает на каждого из нас", - сказал понтифик.
Далее в своей проповеди, уже на итальянском языке, Папа Лев XIV обрисовал свое представление о том, какой должна быть церковь во время его папства. В частности, он отметил, что будет "верным администратором" церкви, и подчеркнул, что ее следует оценивать не по "величию зданий", а по святости ее членов.
Также в своей речи глава католической церкви высказал мнение о том, что христианскую веру часто считают "абсурдной, предназначенной для слабых и неразумных". Ведь, по его словам, сейчас общество живет в среде, где приоритет отдается таким ценностям, как технологии, деньги, успех, власть, развлечения и тому подобное.
"В среде, где верующих унижают, презирают или, в лучшем случае, просто терпят или жалеют, нелегко проповедовать Евангелие и рассказывать о его истине. Однако именно по этой причине это места, где наша миссионерская деятельность отчаянно нужна", - сказал понтифик.
После мессы Папа Римский Лев XIV проведет с кардиналами обед, а затем они смогут вернуться в свои дома по всему миру.
Как выбирали нового Папу Римского
21 апреля 2025 года стало известно о смерти Папы Римского Франциска. По канонам церкви, после смерти понтифика созывается конклав - закрытое собрание кардиналов, которое выбирает нового главу католической церкви.
Конклав начался 7 мая в Сикстинской капелле. Первое голосование результатов не дало - из трубы над капеллой поднялся черный дым. Ни один из кардиналов тогда не набрал необходимого большинства голосов. Поэтому голосование продолжилось 8 мая.
На второй день конклава вечером из трубы над Сикстинской капеллой вышел белый дым. Это означало лишь одно - кардиналы избрали 267-го Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, избрав себе папское имя - Лев XIV.
Дата официального вступления Льва XIV на престол
Папа Лев XIV будет официально инсталлирован в Папу Римского во время мессы 18 мая. А уже 21 мая он проведет свою первую общую аудиенцию.
В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском