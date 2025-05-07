"Тайна белого дыма": как будут выбирать нового Папу Римского
Сегодня, 7 мая в Ватикане начнется конклав. Это специальное собрание кардиналов Римско-католической церкви, которые должны избрать нового Папу Римского, который станет преемником умершего Франциска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Кто участвует в выборах
В этом году Папу Римского будут выбирать 133 кардинала, которые съехались в Ватикан со всего мира. Среди них: более 50 кардиналов являются европейцами, преимущественно из Италии. Десять - из США, 23 - из Азии, 21 - из Центральной и Южной Америки и 18 - из Африки.
Они не только выбирают нового Папу, но и сами могут быть кандидатами. По правилам, право голоса имеют только те кардиналы, которым меньше 80 лет.
Перед началом конклава они приносят присягу о соблюдении таинства церемонии.
Как проходят выборы Папы Римского
Сначала кардиналы собираются в соборе Святого Петра на мессу Missa Pro Eligendo Romano Pontifice. Затем они закрываются в Сикстинской капелле, где и будет происходить конклав. С момента команды extra omnes ("все вон") они остаются в изоляции до завершения выборов.
Во время конклава кардиналам запрещено читать газеты, пользоваться телефонами и интернетом, а также общаться с внешним миром.
В первый день происходит одно голосование. В последующие дни - четыре раза в день - два до обеда и два после. Чтобы стать Папой, кандидат должен набрать 2/3 голосов. Если этого не происходит после нескольких этапов, далее выбирают одного из двух кандидатов простым большинством.
Как кардиналы голосуют и как мир узнает, что Папу выбрали
Голосуют кардиналы за столами, на которых лежат только ручки и бланки со словами Eligo in summum pontificem ("Я выбираю верховным понтификом"). Затем бюллетени складывают пополам и помещают в бронзовую урну.
Об избрании нового Папы мир узнает из дымохода, который накануне был установлен на крыше Сикстинской капеллы. Традиционно в костер добавляется специальная смесь, которая окрашивает дым в соответствующий цвет: черный, если Папа не избран, и белый - если избран.
Как долго продлится конклав
Выборы могут длиться от нескольких часов до недель. Самый длинный конклав в истории состоялся в 13 веке и длился два года и девять месяцев. С начала XX века большинство конклавов длились два-три дня.
Что дальше
После победы избранного кардинала спрашивают, согласен ли он стать новым понтификом. В случае утвердительного ответа он должен выбрать себе имя для понтификата. А кардиналы присягают на верность новому Папе.
Затем он идет в так называемую Комнату слез, где меняет одежду (на всякий случай готовят комплекты трех размеров) с красного "кардинальского" на белый наряд Папы Римского. Тогда новоизбранный понтифик впервые появляется перед верующими на площади Святого Петра.
Смерть Папы Римского
21 апреля 2025 года стало известно, что Папа Франциск - понтифик, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года - умер. Ему было 88 лет. По информации пресс-службы Ватикана причиной смерти стал инсульт, а до этого он страдал от двусторонней пневмонии.
Ранее мы рассказывали о последнем пути Папы Франциска - как в Ватикане с понтификом прощались тысячи верующих.
Чем запомнился Папа Франциск
Папа Римский Франциск (настоящее имя Хорхе Марио Бергольо) был избран 266-м Папой Римским 13 марта 2013 года. Он стал первым понтификом из Латинской Америки.
Политика Папы Франциска была направлена на помощь бедным, защиту мигрантов и борьбу с коррупцией. В частности, впервые в истории был проведен аудит деятельности Ватикана. Понтифик поддержал реформу по борьбе с коррупцией и распорядился обнародовать годовой отчет о финансовых операциях Банка Ватикана.
Также Папа Римский запустил сайт и приложение Click to pray, которое позволяет молиться в любое время и в любом месте. А в 2015 году он издал энциклику Laudato si', посвященную экологическим проблемам и борьбе с изменениями климата.
Что Папа Франциск говорил о войне России против Украины
После начала полномасштабной войны Папа Франциск эмоционально обратился к миру со словами: "Во имя Бога я прошу вас: остановите резню". Он публично осудил убийства мирного населения, подчеркивая, что это насилие не имеет никакого стратегического смысла.
В январе прошлого года Франциск впервые прямо осудил действия РФ. Он напомнил о "почти двухлетней широкомасштабной войне, которую Россия ведет против Украины, приведшей к большому количеству жертв и массовым разрушениям".
А по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения (в феврале 2025 года) Папа Франциск назвал эту дату "болезненной и позорной годовщиной для всего человечества" и выразил солидарность с украинским народом.
Последним из его заявлений о российско-украинской войне было сделано на Пасху 20 апреля 2025 года. Понтифик сказал лишь фразу: "Братья и сестры, с Пасхой!". Остальную часть его благословения зачитал один из помощников. В ней прозвучали слова об Украине "опустошенной войной".
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