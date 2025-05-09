Историческое назначение. Ватикан объявил дату официального вступления Льва XIV на престол
Ватикан объявил дату официальной интронизации Льва XIV - первого в истории Папы Римского, который родился в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Папа Лев XIV будет официально инсталлирован на Папу Римского во время мессы 18 мая. А уже 21 мая он проведет свою первую общую аудиенцию.
По данным Ватикана, Лев уже попросил всех руководителей ватиканских офисов, которые технически потеряли работу после смерти Папы Франциска, вернуться к работе до дальнейшего сообщения.
Он отметил, что хочет уделить время "размышлениям, молитве и диалогу", прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения относительно их окончательного утверждения.
"Вы позвали меня нести этот крест и быть благословенным этой миссией, и я знаю, что могу положиться на каждого из вас, чтобы вы шли со мной, пока мы продолжаем как церковь, как община, как друзья Иисуса, как верующие, чтобы провозглашать добрую весть, провозглашать Евангелие", - добавил он.
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
Напомним, что 7 мая, кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового Папы.
Первая попытка избрать нового папу завершилась неудачей, но уже вчера вечером кардиналы все же смогли избрать нового Папу Римского и над Сикстинской капеллой появился белый дым
Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Для папского имени он выбрал имя - Лев XIV, и как уже упоминалось, он стал первым американским Папой в истории.
В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о новом Папе Римском.
Заметим, что СМИ уже узнали интересные факты о новом Папе Римском. Ознакомиться с ними можно в отдельном материале РБК-Украина.
Кроме того, РБК-Украина писало, продолжит ли Лев XIV курс Папы Франциска.
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