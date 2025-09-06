ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Первая африканская сборная пробилась на ЧМ-2026: уже известны 17 финалистов

Рабат, Суббота 06 сентября 2025 16:05
UA EN RU
Первая африканская сборная пробилась на ЧМ-2026: уже известны 17 финалистов Фото: Сборная Марокко досрочно вышла на ЧМ-2026 (x.com/enmaroc)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Марокко стала первой командой в африканской квалификации, которая получила путевку в финал чемпионата мира по футболу-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Решающий разгром

Марокканцы одержали яркую победу в 6-м туре отборочного турнира, разбив дома соперников из Нигера - 5:0.

Эта победа стала шестой подряд для команды. Она набрала 18 очков и за два тура до финиша стала недосягаемой для преследователей в группе Е. Таким образом, марокканцы первыми из африканских сборных забронировали себе место в финальной части ЧМ-2026.

Первая африканская сборная пробилась на ЧМ-2026: уже известны 17 финалистов

Седьмое участие в мундиалях

Сборная Марокко в седьмой раз в своей истории пробилась в финальный турнир ЧМ.

Впервые это произошло в 1970 году: на мундиале в Мексике африканцы не преодолели групповой этап.

Однако через 16 лет, и снова в Мексике, "Атласские львы" стали первой африканской командой, которая пробилась в плей-офф чемпионата мира. Тогда марокканцы удивили всех сенсационной победой над Португалией (3:1), а также не проиграли Польше и Англии (дважды - по 0:0). А в 1/8 финала команда оказала яростное сопротивление будущим финалистам - Германии, пропустив решающий гол за две минуты до финального свистка.

Три следующих выхода в финал (1994, 1998, 2018) завершались на групповом этапе.

А вот на последнем мундиале-2022 сборная Марокко выстрелила по-настоящему. Выиграв свою группу, где также выступали Хорватия, Бельгия и Канада, она в плей-офф победила Испанию и Португалию и впервые в истории африканского футбола вышла в полуфинал ЧМ. Там команда уступила Франции (0:2), а в матче за 3-е место - Хорватии (1:2).

Отметим, что Марокко также гарантированно примет участие в ЧМ-2030, поскольку вместе с Испанией и Португалией будет одной из стран-хозяев турнира.

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Марокканцы стали уже 17-м участником будущего чемпионата мира, в котором впервые примут участие 48 сборных.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Африка (1/9): Марокко

Азия (6/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (0/16): -

Победители плей-офф (0/2): -

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее мы сообщили, кто из футболистов сборной Украины готовится к матчу квалификации ЧМ-2026 с Азербайджаном.

Также мы писали, что Забарный в матче против Франции установил исторический рекорд сборной Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России