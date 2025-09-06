ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Перша африканська збірна пробилася на ЧС-2026: вже відомі 17 фіналістів

Рабат, Субота 06 вересня 2025 16:05
UA EN RU
Перша африканська збірна пробилася на ЧС-2026: вже відомі 17 фіналістів Фото: Збірна Марокко достроково вийшла на ЧС-2026 (x.com/enmaroc)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Марокко стала першою командою в африканській кваліфікації, яка здобула путівку в фінал чемпіонату світу з футболу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Вирішальний розгром

Марокканці здобули яскраву перемогу у 6-му турі відбіркового турніру, розбивши вдома суперників з Нігеру – 5:0.

Ця звитяга стала шостою поспіль для команди. Вона набрала 18 очок та за два тури до фінішу стала недосяжною для переслідувачів у групі Е. Таким чином, марокканці першими з африканських збірних забронювали собі місце у фінальній частині ЧС-2026.

Перша африканська збірна пробилася на ЧС-2026: вже відомі 17 фіналістів

Сьома участь в мундіалях

Збірна Марокко всьоме в своїй історії пробилась у фінальний турнір ЧС.

Вперше це сталося в 1970 році: на мундіалі в Мексиці африканці не подолали груповий етап.

Проте через 16 років, і знову в Мексиці, "Атлаські леви" стали першою африканською командою, яка пробилась до плей-офф чемпіонату світу. Тоді марокканці здивували всіх сенсаційною перемогою над Португалією (3:1), а також не програли Польщі та Англії (двічі – по 0:0). А в 1/8 фіналу команда чинила шалений опір майбутнім фіналістам – Німеччині, пропустивши вирішальний гол за дві хвилини до фінального свистка.

Три наступні виходи в фінал (1994, 1998, 2018) завершувалися на груповому етапі.

А от на останньому мундіалі-2022 збірна Марокко вистрілила по-справжньому. Вигравши свою групу, де також виступали Хорватія, Бельгія та Канада, вона в плей-офф перемогли Іспанію та Португалію і вперше в історії африканського футболу вийшла у півфінал ЧС. Там команда поступилась Франції (0:2), а в матчі за 3-тє місце – Хорватії (1:2).

Зазначимо, що Марокко також гарантовано візьме участь у ЧС-2030, оскільки разом з Іспанією та Португалією буде однією з країн-господарів турніру.

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Марокканці стали вже 17-м учасником майбутнього чемпіонату світу, в якому вперше візьмуть участь 48 збірних.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (1/9): Марокко

Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (0/16):

Переможці плей-офф (0/2):

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Раніше ми повідомили, хто з футболістів збірної України готується до матчу кваліфікації ЧС-2026 з Азербайджаном.

Також ми писали, що Забарний у матчі проти Франції встановив історичний рекорд збірної України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії