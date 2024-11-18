За период масштабной войны потери РФ превысили 722 тысячи солдат, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях.

Этой ночью террористы атаковали баллистическими ракетами Сумы, в городе исчезла электроэнергия.

Несколько часов перед этим россияне ударили в Сумах по району девятиэтажного дома. Согласно последним данным, погибли 11 человек, десятки получили ранения.

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