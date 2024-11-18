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За период масштабной войны потери РФ превысили 722 тысячи солдат, - ВСУ

Фото: Фото: россияне только за сутки потеряли на фронте более 1500 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 17 на 18 ноября, армия российских захватчиков потеряла на фронте войны с Украиной 1560 солдат, 107 единиц автомобильной техники и 99 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 722 440 (+1560) человек ликвидировано;
  • танков - 9365 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 059 (+38) ед;
  • артиллерийских систем - 20 586 (+30) ед;
  • РСЗО - 1252 ед;
  • средства ПВО - 999 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 073 (+99) ед;
  • крылатых ракет - 2753 (+112) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 428 (+107) ед;
  • специальной техники - 3655 (+2) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях.

Этой ночью террористы атаковали баллистическими ракетами Сумы, в городе исчезла электроэнергия.

Несколько часов перед этим россияне ударили в Сумах по району девятиэтажного дома. Согласно последним данным, погибли 11 человек, десятки получили ранения.

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