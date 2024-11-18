За період масштабної війни втрати РФ перевищили 722 тисячі солдатів, - ЗСУ

Ситуація на фронті та обстріли

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях.

Цієї ночі терористи атакували балістичними ракетами Суми, у місті зникла електроенергія.

Кілька годин перед цим росіяни вдарили у Сумах по району дев'ятиповерхового будинку. За останніми даними загинули 11 людей, десятки зазнали поранень.

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