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За період масштабної війни втрати РФ перевищили 722 тисячі солдатів, - ЗСУ

Фото: росіяни лише за добу втратили на фронті понад 1500 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 17 на 18 листопада, армія російських загарбників втратила на фронті війни з Україною 1560 солдатів, 107 одиниць автомобільної техніки і 99 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 722 440 (+1560) осіб ліквідовано;
  • танків - 9365 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 059 (+38) од.;
  • артилерійських систем - 20 586 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1252 од.;
  • засоби ППО - 999 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 073 (+99) од.;
  • крилатих ракет - 2753 (+112) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 29 428 (+107) од.;
  • спеціальної техніки - 3655 (+2) од.

Ситуація на фронті та обстріли

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях.

Цієї ночі терористи атакували балістичними ракетами Суми, у місті зникла електроенергія.

Кілька годин перед цим росіяни вдарили у Сумах по району дев'ятиповерхового будинку. За останніми даними загинули 11 людей, десятки зазнали поранень.

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