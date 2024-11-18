В Сумах был слышен взрыв на фоне ракетной угрозы, в городе пропал свет

В районе города Сумы после полуночи, 18 ноября, раздался взрыв, после чего в городе появились проблемы с электроэнергией. Перед этим фиксировалось движение вражеской ракеты в направлении областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ, сумские паблики и Сумскую областную военную администрацию .

Взрыв в Сумах был слышен около 00.06.

При этом военные предупреждали за пару минут до этого об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения с северо-востока.

Кроме того, была зафиксирована ракета, которая летела в сторону города Сумы.

Тут также следует добавить, что в Сумской области также наблюдались вражеские ударные беспилотники, в частности, в Конотопском районе.

По данным СМИ и сумских Telegram-каналов, после взрыва в части Сум пропала электроэнергия.

Обновлено: заявление ОВА об обстреле Сум

Как позже рассказали в Сумской областной военной администрации, около 00.01 российские террористы нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре города Сумы.

Предварительно враг использовал для обстрела баллистическую ракету.

Отмечается, что исчез свет в Сумах и аварийные службы работают.

"Последствия удара устанавливаются", - добавили в администрации.

Отметим, что данная атака произошла через несколько часов после ракетного удара по жилому району Сум, когда был "прилет" около девятиэтажки.

По последним данным, из-за той ракетной атаки в Сумах погибли 10 человек, среди которых двое детей. Более 50 граждан получили ранения.