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Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Понедельник 18 ноября 2024 01:41
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Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском Харьковской области, Часовым Яром, Курахово и Угледаром Донецкой области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Войска РФ 16 и 17 ноября продолжали наступление на главном "украинском плацдарме" в Курской области, но не продвинулись.

17 ноября в Минобороны РФ заявили, что российские войска будто бы успешно окружили ВСУ в районе леса Ольговка (восточнее Коренево) и нанесли удар по войскам ВСУ, которые пытались вырваться из окружения.

16 ноября российский "военкор" заявил, что путинские войска недавно продвинулись вблизи н.п. Кремяное, Дарьино, Новоивановка, в районе Куриловки и Плехово.

Вместе с тем, эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 17 ноября заявил, что войска РФ в конце сентября передислоцировали подразделения 69-й отдельной бригады прикрытия Восточного военного округа из Гуляйпольского направления в Курскую область.

16 ноября в ISW зафиксировали сообщение о том, что подразделения 69-й бригады прикрытия действуют на южном Донецком (Курахово – Угледар) направлении, и бригада может быть разделена на разные участки фронта.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали атаки возле Стрелечей, Волчанска и Старицы Харьковской области 16 и 17 ноября, но не продвинулись.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты продвинулись к югу от Купянска.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские захватчики захватили Колесниковку и занимают территорию примерно 3-3,5 км вдоль восточного берега г. Оскол.

Войска РФ продолжали наступать возле Песчаного, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Копанки, Надежды, Твердохлебово, Грековки, Чернещины, Макеевки и под Тернами 16 и 17 ноября.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Операция РФ №2 - Донецкая область

Войска РФ 16 и 17 ноября продолжали ограниченные наземные атаки на Северском направлении в районе Верхнекаменского и Ивано-Даровки, но не продвигались.

Российские оккупанты продвинулись к юго-востоку от Часового Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись и сравнили часть линии фронта юго-западнее Андреевки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска также продвинулись на 2,5 км вдоль железной дороги между Андреевкой и Зеленопольем и на 1,5 км в глубину возле Клещиевки.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ также продвинулись к югу от Орехово-Василовки, зачистили территорию к югу от завода огнеупоров в центральной части Часового Яра, захватили часть заповедника Ступки-Голубовское 2, достигли леса Дружба к югу от Калинов от Часового Яра.

Вместе с тем, эксперты ISW не заметили визуального подтверждения этих утверждений.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Российские захватчики продолжали наземные атаки вблизи Торецка и Щербиновки 16 и 17 ноября, но не продвигались.

Российский блоггер утверждал, что путинские войска будто бы незначительно продвинулись в центральной и южной частях Торецка.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Сообщается, что войска РФ продвинулись к югу от Покровска. Российские "военкоры" заявляли 17 ноября, что путинские войска захватили Юровку, продвинулись к Заре и в лесистой местности шириной 2 км и глубиной 1 км к западу и югу от Новоалексеевки, но в ISW не нашли подтверждение.

Войска РФ также продолжали атаки в районе н.п. Миролюбовка и Луч, возле Лысовки, Крутого Яра, в районе Юровки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки 16 и 17 ноября.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы отразили украинскую контратаку под Гродовкой.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Опубликованные 16 ноября геолокационные кадры показывают, как украинские беспилотники уничтожают российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2" в Сергеевке (юго-восточнее Покровска) 15 или 16 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 17 ноября, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись на северную окраину Курахово, на северный берег Кураховского водохранилища и, вероятно, захватили Новую Ильинку, говорится в отчете.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ захватили Новую Ильинку и продвинулись на северную часть н.п. Бересткое и восточную часть Курахово.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ также продвинулись на участке шириной до 3,3 км и 1,5 км в глубину южнее Новоселидовки.

Украинский обозреватель Машовец заявил, что ВСУ постепенно отходят от северного берега Кураховского водохранилища, и отметил, что темп продвижения российских оккупантов к югу от Курахово замедлился.

Войска РФ недавно продвинулись к северо-западу от Угледара. Геолокационные кадры от 17 ноября показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Константинопольского вдоль шоссе O-0510.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к западу от Антоновки, на 1 км в лесной зоне к востоку от Богоявленки и на 2,7 км к западу от Максимовки, однако в ISW не нашли подтверждения.

Российский блогер утверждал, что войска РФ атакуют Успеновку с севера в районе Дальнего и с юга в районе Богоявленки..

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Войска РФ 16 и 17 ноября продолжали штурмы в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Новодаровки и Ровнополья, но не продвинулись.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись на 1 км в глубину севернее Ровнополья и продолжают наступление в направлении Новодаровки, но в ISW не нашли подтверждения.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боевых действиях на востоке Запорожской области 17 ноября.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

17 ноября на западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ незначительно продвинулись в полях к северу и западу от Новопокровки, но в ISW не нашли подтверждения.

Украинские источники опубликовали кадры удара с HIMARS по сосредоточению российского личного состава и техники вблизи оккупированной Таврии Запорожской области (юго-западнее Работино).

Войска РФ 17 ноября продолжали ограниченные атаки на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но не продвинулись.

Оккупанты продвинулись возле Купянска, Часового Яра, Курахово и Угледара: карты ISW

Российский "военкор" заявил, что ВСУ утром 17 ноября совершили рейд морских беспилотников вблизи газовых месторождений в Черном море к западу от оккупированного Крыма.

Блогер утверждал, что это первый подобный налет военно-морского беспилотника ВСУ в этом районе с сентября 2024 года.

В Минобороны РФ рассказывали, что якобы были уничтожены 4 украинских морских дрона в Черном море, а "военкор" утверждал, что пятый беспилотник отошел от газовых месторождений.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 18 ноября сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 134 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские захватчики продолжают попытки прорвать оборону ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.

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