В Сумах выросло количество жертв российского удара, уточнены последствия

В Сумах увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара, нанесенного врагом вечером 17 ноября. Пока известно уже о 10 жертвах обстрела, среди которых двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине ( ГСЧС ) и Сумскую областную военную администрацию .

Отмечается, что в воскресенье росармия нанесла ракетный удар по густонаселенному жилому району Сум, и "прилет" был близ девятиэтажного жилого дома.

В ГСЧС проинформировали, что в результате атаки погибли 10 человек, среди них двое детей .

Кроме того, передали чрезвычайники, пострадал 51 человек, включая 5 детей. В Сумской ОВА уточняют, что среди погибших есть 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. И было известно о 52 раненых.

Впрочем, впоследствии стало известно, что количество пострадавших вновь возросло - в заявлении Сумского городского совета от 23.46 говорится, что были ранены 55 человек, среди них 8 детей.

"Спасатели и все необходимые службы продолжают работать на месте трагедии. Более 400 жителей эвакуированы из поврежденных зданий. Развернут пункт несокрушимости ГСЧС. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим", - рассказали чрезвычайники.

Также были обнародованы фото и видео последствий удара баллистики по Сумам 17 ноября.

В ГСЧС рассказали, что в результате российских обстрелов было повреждено остекление окон 6 десятиэтажных домов, уничтожены 4 автомобиля.

Как отметил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх, воскресный вечер для города Сум "стал адом, трагедией, которые принесла на нашу землю Россия",

"Здесь работают спасатели, добробатовцы, полиция. Более 400 жителей поврежденных домов эвакуируют. Развернутый штаб, работают Пункты несокрушимости, жители соседних домов и даже из других микрорайонов города приобщаются к оказанию помощи пострадавшим", - рассказал чиновник.

В ГСЧС также добавляют, что в Сумах проводится поквартирный обход всех поврежденных зданий, чтобы "проверить каждый уголок и найти пострадавших".

Российский ракетный удар по Сумам.

Ранее сообщалось, что 17 ноября военные РФ нанесли удар по многоэтажке в Сумах примерно в 20:40.

Позже местные власти рассказали, что из-за вражеских обстрелов в Сумах погибли 8 человек, и среди них были два ребенка . Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что более 400 человек были эвакуированы из поврежденного дома в городе.