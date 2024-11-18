За период масштабной войны потери РФ превысили 722 тысячи солдат, - ВСУ
За сутки с 17 на 18 ноября, армия российских захватчиков потеряла на фронте войны с Украиной 1560 солдат, 107 единиц автомобильной техники и 99 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 722 440 (+1560) человек ликвидировано;
- танков - 9365 (+15) ед;
- боевых бронированных машин - 19 059 (+38) ед;
- артиллерийских систем - 20 586 (+30) ед;
- РСЗО - 1252 ед;
- средства ПВО - 999 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 073 (+99) ед;
- крылатых ракет - 2753 (+112) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 428 (+107) ед;
- специальной техники - 3655 (+2) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях.
Этой ночью террористы атаковали баллистическими ракетами Сумы, в городе исчезла электроэнергия.
Несколько часов перед этим россияне ударили в Сумах по району девятиэтажного дома. Согласно последним данным, погибли 11 человек, десятки получили ранения.
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