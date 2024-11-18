За период масштабной войны потери РФ превысили 722 тысячи солдат, - ВСУ

За сутки с 17 на 18 ноября, армия российских захватчиков потеряла на фронте войны с Украиной 1560 солдат, 107 единиц автомобильной техники и 99 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях.

Этой ночью террористы атаковали баллистическими ракетами Сумы, в городе исчезла электроэнергия.

Несколько часов перед этим россияне ударили в Сумах по району девятиэтажного дома. Согласно последним данным, погибли 11 человек, десятки получили ранения.

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