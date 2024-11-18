За період масштабної війни втрати РФ перевищили 722 тисячі солдатів, - ЗСУ
За добу з 17 на 18 листопада, армія російських загарбників втратила на фронті війни з Україною 1560 солдатів, 107 одиниць автомобільної техніки і 99 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 722 440 (+1560) осіб ліквідовано;
- танків - 9365 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 19 059 (+38) од.;
- артилерійських систем - 20 586 (+30) од.;
- РСЗВ - 1252 од.;
- засоби ППО - 999 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19 073 (+99) од.;
- крилатих ракет - 2753 (+112) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 29 428 (+107) од.;
- спеціальної техніки - 3655 (+2) од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях.
Цієї ночі терористи атакували балістичними ракетами Суми, у місті зникла електроенергія.
Кілька годин перед цим росіяни вдарили у Сумах по району дев'ятиповерхового будинку. За останніми даними загинули 11 людей, десятки зазнали поранень.
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