Электроснабжение для всего дома: топ-5 зарядных станций, которые пригодятся во время блэкаутов

EcoFlow Delta Pro 3

Модель третьего поколения разработана специально для бытового использования. Она отличается высокой мощностью и низким уровнем шума во время работы.

Технические параметры

Мощность: номинальная составляет 4000 Вт, а пиковая достигает 8000 Вт - это позволяет легко запускать кондиционеры или глубинные насосы.

Аккумулятор: емкость 4096 Вт-ч на базе LiFePO4 элементов с ресурсом более 4000 циклов до сохранения 80 процентов емкости.

Скорость подзарядк : до 80 процентов за 50 минут, а полный заряд от сети длится 1 час.

Дополнительные характеристики: система охлаждения X-Quiet производит шум до 30 дБ, поддерживает солнечные панели мощностью до 2600 Вт. Вес 51,5 кг компенсируется наличием транспортировочных колес.

Цена в Украине: от 123 990 до 144 999 гривен.

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Anker Solix F3800

Интегрированная система высокой мощности предназначена для полноценного резервного копирования энергосистемы дома или питания электромобилей.

Спецификации устройства

Мощность: номинальная составляет 6000 Вт с пиковым показателем до 9000 Вт.

Аккумулятор: базовая емкость 3840 Вт-ч с возможностью расширения до 26,9 кВт-ч. Батарея LiFePO4 рассчитана более чем на 3000 циклов.

Зарядка и дизайн: возобновление заряда от сети до 100 процентов занимает 1,28 часа. Станция весит 60 кг, имеет корпус типа "чемодан" и выход 230 В/16 А.

Цена в Украине: от 159 999 до 167 579 гривен.

EcoFlow Delta Pro

Классическое решение, уже подтвердившее свою надежность в течение прошлых лет жестких блекаутов.

Характеристики

Мощность: номинальная - 3600 Вт с возможностью подъема до 4500 Вт в режиме X-Boost и пиком до 7200 Вт.

Аккумулятор: емкость 3600 Втч с поддержкой расширения до 10,8 кВт-ч. Батарея LiFePO4 выдерживает 3500 циклов для сохранения 80 процентов емкости.

Особенности: время зарядки от сети составляет от 1,9 до 2,7 часа, вес составляет 45 кг, присутствует возможность интеграции в щиток через Smart Home Panel.

Цена в Украине: от 94 990 до 111 999 гривен.

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Bluetti AC300+B300

Модульная система предлагает раздельную конструкцию – силовой инвертор отделен от аккумуляторного блока, что облегчает процесс транспортировки.

Основные характеристики

Мощность: инвертор обеспечивает 3000 Вт с пиковой нагрузкой до 6000 Вт и чистой синусоидой.

Аккумулятор: модуль B300 имеет емкость 3072 Вт-ч с возможностью подключения к 4-м блокам общей емкостью 12 288 Вт-ч.

Зарядка: восстановление энергии от сети длится от 1,5 до 1,8 часов. Инвертор весит 21,6 кг, а аккумуляторный блок - 36,1 кг .

Цена в Украине: от 88 599 до 105 304 гривен за базовый комплект.

Oukitel P5000/P5000 Pro

Оборудование демонстрирует один из самых высоких показателей базовой емкости в едином корпусе без необходимости покупки дополнительных батарейных модулей.

Параметры

Мощность: версия P5000 выдает 2200 Вт, тогда как модель P5000 Pro обеспечивает 4000 Вт с пиковым значением до 8000 Вт.

Аккумулятор: емкость - 5120 Вт-ч на основе LiFePO4 с ресурсом более 3500 циклов, чего хватает на 1,5-2 суток работы базовых приборов.

Функционал: станция заряжается за 2-2,5 часа, имеет режим ИБП со скоростью переключения менее 10 мс и весит 52 кг.

Цена в Украине: от 100 000 до 125 000 гривен в зависимости от модификации.

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Важные правила подключения станции к частному дому

Перед установкой резервного источника питания необходимо соблюдать технические требования безопасности.

Электрики отмечают два ключевых правила безопасного подключения:

Перекидной рубильник. Подключать зарядную станцию к домашней сети с помощью кабеля "вилка - вилка" категорически запрещено. Для безопасного переключения между внешним питанием и станцией в электрощитке нужно установить опрокидывающийся переключатель.

Нейтральный проводник. Для работы неких газовых котлов принципиально верно найти фазу и нейтраль.

Портативные зарядные станции могут иметь изолированную нейтраль, из-за чего котел не запускается. Способ решения проблемы должен определить квалифицированный электрик в зависимости от модели станции, котла и схемы заземления.