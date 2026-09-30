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Как не остаться без Wi-Fi и связи: 4 эффективных лайфхака по подготовке к блэкаутам

15:18 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Как не остаться без Wi-Fi и связи: 4 эффективных лайфхака по подготовке к блэкаутам К зимним блекаутам следует подготовиться заранее (фото: Getty Images)
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Массовое отключение света и угроза повторных отключений требуют украинцев преждевременной подготовки к сложному сезону. Сохранить связь и автономность можно с помощью доступных решений.

РБК-Украина рассказывает о практических хаках, которые помогут подготовиться к блекаутам в Украине.

Национальный роуминг и экономия трафика

Когда базовые станции вашего мобильного оператора отключаются из-за перегрузки или отсутствия аварийного питания, вы можете бесплатно и вручную переключаться на сеть другого оператора, которая продолжает работать.

Что для этого нужно?

Включить национальный роуминг: на устройствах iOS или Android перейдите в меню "Настройки" -> "Мобильная сеть" -> "Выбор сети", выключите опцию "Автоматически" и выберите из списка любую доступную сеть (Kyivstar, Vodafone или Lifecell).

Активировать Low Data Mode /Data Saver: Чтобы сэкономить остатки мобильного трафика, включите режим Low Data Mode (iOS) или Data Saver (Android).

Это запретит приложения обновляться в фоновом режиме и уменьшит расход трафика.

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Офлайн-карты и мессенджеры без интернета

Если мобильный интернет или покрытие сети исчезает полностью, вы все равно можете ориентироваться на местности и общаться с людьми в радиусе до 100 метров.

Чтобы не потерять навигацию и контакт

Загрузите оффлайн-карты: заранее сохраните карту вашего региона или города в приложении Google Maps или воспользуйтесь полностью оффлайновым сервисом Maps.me.

Используйте Bluetooth mesh-мессенджеры: установите специализированные приложения, работающие через Bluetooth и Wi-Fi без доступа в Интернет (Bridgefy, Briar или Two Way: Walkie Talkie).

Они позволяют передавать текстовые сообщения по цепочке между смартфонами пользователей даже при полном обесточивании.

Интернет через GPON

Это основной и самый надежный способ сохранить полноценный домашний интернет без света .

Оптоволоконный кабель заводится непосредственно в квартиру и способен работать во время длительных отключений (обычно от 8 до 24 часов), если оборудование провайдера на станции снабжено генераторами или аккумуляторами.

Что следует сделать?

Перейти на GPON (Gigabit Passive Optical Network) или подключить FTTH (Fiber-to-the-Home) интернет: обратитесь к местным провайдерам и уточните, обеспечивают ли они GPON-соединение, которое остается активным во время блекаутов.

Обеспечить питание оборудования: приобретите павербанк с DC-кабелем (на 12 V или 9V) или специальный мини-UPS (источник бесперебойного питания) для роутера и оптического терминала (ONU).

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Питание роутера от павербанка

Стандартный павербанк выдает напряжение 5 V, в то время как большинству домашних маршрутизаторов требуется 9 V или 12 V.

Чтобы заживить сетевое оборудование без покупки дорогостоящей техники, достаточно использовать бюджетный кабель-преобразователь.

Выполните следующие действия:

Используйте кабель-преобразователь напряжения с USB на DC или приобретите мини-UPS для Wi-Fi роутера: проверьте наклейку на нижней части вашего роутера, где указаны необходимые параметры напряжения и тока (например, 12V 1A).

Купите необходимый кабель: найдите USB to DC 12V step-up cable (или на 9V, в зависимости от спецификаций устройства).

Подключите оборудование: подключите роутер к павербанку (лучше использовать внешние аккумуляторы с поддержкой технологии Power Delivery - PD).

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