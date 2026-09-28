Корецкий назвал категорию украинцев, которым следует выехать из городов в зиму

В преддверии зимы 2026-2027 годов власти советуют отдельным категориям украинцев заранее найти другое место жительства на случай блекаутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого в интервью "ТСН.Неделю".

По словам Корецкого, выезд из города является крайней мерой. Однако семьям маломобильных людей и лиц с инвалидностью он советует заранее продумать, где они смогут находиться в течение зимы.

Премьер объяснил это возможными продолжительными блекаутами. Особенно сложной ситуация может стать для людей, которым трудно самостоятельно передвигаться или живущих на высоких этажах многоэтажек.

В случае отключения электроэнергии такие жители могут нуждаться в дополнительной помощи. По мнению Корецкого, лучше решить этот вопрос заранее, а не тогда, когда экстренные службы будут одновременно ликвидировать последствия российских атак.

"Уезжать - это какая-то уже крайность. Но, например, есть люди маломобильные или с инвалидностью. Почему не позаботиться именно этих людей, их родственникам или социальным службам города, столицы, в частности", - отметил премьер.

Именно этой категории людей премьер советует заранее найти альтернативное местонахождение на зимний период.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с мэром Киева. По его словам, количество людей, которые могут нуждаться в такой помощи, известно, а соответствующие службы уже работают с ними.

Как Украина готовится к зиме

Корецкий также заверил, что план устойчивости выполняется. По его словам, в этом году Украина увеличила генерирующие мощности и подготовила большее резервное питание для критически важных объектов.

В то же время, полностью защитить всю инфраструктуру от российских ударов невозможно, особенно учитывая применение баллистических ракет.

"Защитить все невозможно. От баллистики вообще сложно. Но выводы из прошлой зимы, уроки из прошлой зимы дают о себе знать и мы существенно качественнее готовимся к этой зиме", - заверил премьер.

Он подчеркнул, что угрозы остаются высокими. Российские войска изменяют и совершенствуют тактику, поэтому полностью предвидеть течение следующей зимы невозможно.

"Легко не будет точно, но у нас нет другого сценария, у нас нет другого варианта", - подытожил Корецкий.