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Котел, свет и холодильник: 5 зарядных станций стоимостью до 30 000 грн для блэкаутов

15:17 05.10.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
Котел, свет и холодильник: 5 зарядных станций стоимостью до 30 000 грн для блэкаутов Готовимся к отключениям заранее (фото: Getty Images)
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Современные портативные станции на выносливых аккумуляторах закрывают практически все бытовые нужды украинцев - от работы котла и холодильника до круглосуточной связи и света.

Медиа РБК-Украина подготовило топ-5 зарядных станций до 30 000 гривен, которые помогут легче пережить отключения света.

EcoFlow RIVER 2 Pro: быстрая зарядка и баланс возможностей

Модель EcoFlow RIVER 2 Pro считается одной из самых популярных в среднем сегменте благодаря оптимальному балансу веса и скорости обновления емкости.

Цена: от 24 990 грн до 29 999 грн

Ресурс: 3000+ циклов для сохранения 80 процентов емкости

Технические характеристики: емкость 768 Вт·ч, номинальная мощность 800 Вт (пиковая X-Boost до 1600 Вт).

Зарядная станция оснащена 3 розетками 230 В, портами USB-C (до 100 Вт), 3 USB-A и 12 В розеткой.

Полная зарядка от сети по технологии X-Stream длится 70 минут. Вес устройства - 7,8 кг. Поддерживает удаленное управление через приложение.

Сфера применения: подходит для питания газового котла отопления, холодильника, стационарного ПК, телевизора, непрерывной работы Wi-Fi роутера и освещения, а также многократной зарядки смарт-гаджетов.

BLUETTI PowerOak EB70: повышенная мощность для бытовой техники

Станция BLUETTI PowerOak EB70 отличается более мощным инвертором, что позволяет уверенно подключать устройства с более высокими пусковыми токами.

Цена: от 19 990 грн до 28 987 грн

Ресурс: 2500+ циклов к снижению емкости до 80 процентов

Технические характеристики: емкость 716 Вт·ч, номинальная выходная мощность 1000 Вт (пиковая до 1400 Вт). Чистая синусоида.

Интерфейсы: 2 розетки 230 В, 2 порта USB-C (по 100 Вт), 2 USB-A и площадка беспроводной зарядки (15 Вт). Зарядка сети длится около 3-4 часов. Вес - 9,7 кг.

Область применения: стабильно питает погружные блендеры, водяные насосы малой мощности, большие мониторы, офисную технику, комнатные вентиляторы и холодильники среднего размера.

FOSSIBOT F1200: максимальная емкость

FOSSIBOT F1200 предлагает один из самых лучших показателей емкости и скорости переключения в бюджетной категории.

Цена: от 22 491 грн до 29 863 грн

Ресурс : 3500-4000 циклов зарядки-разрядки

Технические характеристики: емкость 1024 Вт·ч, номинальная мощность 1200 Вт (пиковая до 2400 Вт). Встроенная функция ИБП (UPS) с переключением за 10 мс.

Имеет 2 розетки 230 В, 2 USB-C (до 100 Вт), 2 скоростных USB-A QC 3.0. Полный заряд от сети занимает 70 минут. Вес - 11,5 кг.

Сфера применения: оптимальный выбор для длительного поддержания работы двухкамерных холодильников (до 12-15 часов), игровых ПК, телевизоров, микроволновок и маломощных электрочайников.

Marstek M1200: выносливость и поддержка высоких нагрузок

Модель Marstek M1200 рассчитана на длительный срок использования и работу с требовательным оборудованием.

Цена: от 28 595 грн до 29 999 грн

Ресурс: более 6000 циклов (производитель заявляет более 10 лет активной эксплуатации)

Технические характеристики: емкость 1030 Втч, номинальная мощность 1800 Вт (кратковременный пик до 3600 Вт). Инвертор с чистой синусоидой, LCD-дисплей, BMS-защита, MPPT-контроллер для солнечных панелей.

Заряжается от сети через 1,2 часа. Вес - 13 кг.

Область применения: благодаря мощности 1800 Вт легко обеспечивает работу чувствительных газовых котлов, строительного электроинструмента, фенов, обогревателей на низких режимах и стиральных машин (без включения нагрева воды).

Anker 535 PowerHouse: компактный источник энергии для базовых нужд

Anker 535 PowerHouse - это портативное решение для обеспечения бесперебойной работы рабочей зоны и базовых источников света.

Цена: от 20 000 грн до 25 000 грн

Ресурс: 3000 полных циклов по технологии InfiniPower

Технические характеристики: емкость 512 Вт·ч, номинальная мощность 500 Вт (пиковая до 750 Вт). Ударопрочный корпус unibody с мягкой LED подсветкой.

Имеет 2 евророзетки 230 В, 1 порт USB-C (60 Вт), 3 порта USB-A и автомобильный выход. Заряжается до 80 процентов за 2,5 часа. Вес - 7,6 кг.

Сфера применения: предназначена для длительного питания Wi-Fi роутера и медиаконвертера (более 35 часов), LED-освещения, ноутбуков, планшетов, подзарядки смартфонов или подключения медицинских аппаратов CPAP.

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