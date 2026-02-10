ua en ru
Перешли по льду: враг просочился в Закитное, десантники начали зачистку

Вторник 10 февраля 2026 16:10
Фотоиллюстративное: враг просочился в Закитное, десантники начали зачистку (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россияне инфильтрировались по замерзшему Северскому Донцу в село Закитное Лиманской громады Донецкой области. Сейчас продолжаются поисково-ударные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

Читайте также: Штурмы с трех сторон: десантники рассказали о тяжелых боях за Гришино и Покровск

По словам военных, российские оккупанты продолжают наступательные действия с трех направлений - особое внимание уделяется на просачивание во фланг обороны украинских подразделений.

"На днях нескольким малым группам врага удалось пересечь Северский Донец по замерзшим участкам реки и инфильтроваться в межпозиционное пространство", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские подразделения выполняют поисковые-ударные задачи по выявлению и уничтожению противника в населенном пункте.

Также фиксируются отдельные случаи передвижения вражеских групп вдоль реки Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества и использования низменностей, которые россияне используют как укрытие от средств поражения и разведки.

В ДШВ показали на видео боевую работу подразделений беспилотной системы 81-й отдельной аэромобильной в Закитном.

По данным аналитиков DeepState, за прошедшие сутки, 9 февраля, российская армия имела продвижение на Славянском направлении фронта. Враг зашел в село Закитное Лиманской громады и захватил часть населенного пункта.

Перешли по льду: враг просочился в Закитное, десантники начали зачистку

Стоит добавить, что в утренней сводке Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на Славянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районах Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки.

Ситуация на Славянском направлении

Еще в декабре российские оккупанты пытались захватить берега Северского Донца вблизи нескольких населенных пунктов, чтобы разместить артиллерию и беспилотники, а также контролировать ключевые дороги.

По данным военных, противник переправлял личный состав через реку в районах Дроновки, Платоновки и Закитного, в частности со стороны Ямполя, используя моторизованные резиновые лодки.

Военные также сообщали, что оккупанты планировали взять под контроль населенные пункты Серебрянка и Дроновка, а впоследствии - высоты вблизи Закитного и Платоновки.

Уже в январе стало известно о попытках оккупантов проникнуть в Дроновку малыми группами, а также обойти украинские позиции по дороге Северск-Закитное.

