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Переворот в Судане. Число жертв приближается к 100, в больницах заканчиваются запасы

Фото: в Судане увеличилось количество жертв в результате боев военных (twitter.com/AhmadFaezal4)
Автор: Наталья Юрченко

В Судане в результате боев военных и силовиков погибли по меньшей мере 97 человек. В больницах столицы заканчиваются запасы медицинских препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Профсоюз врачей Судана утром 17 апреля заявил о 97 погибших в результате военного переворота. Ранения получили не менее 365 человек.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в больницах оканчиваются запасы, а пострадавшим не хватает медикаментов.

"В нескольких из девяти больниц в Хартуме (столице Судана, - ред.), принимающих раненых гражданских, закончилась кровь, оборудование для переливания крови, жидкости для внутривенного введения и другие жизненно важные средства", - отмечают в ВОЗ.

Известно, что в воскресенье 16 апреля бои продолжались вокруг международного аэропорта и военного штаба в Хартуме. Местные жители отмечают, что армия ударила из авиации по казармам и базам сил быстрого реагирования.

Что этому предшествовало

В субботу, 15 апреля, в столице Судана разгорелись боевые действия между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Вчера в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить боевые действия и показать виновных в гибели его подчиненных.

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