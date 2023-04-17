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Переворот у Судані. Кількість жертв наближається до 100, у лікарнях закінчуються запаси

Фото: у Судані збільшилася кількість жерт внаслідок боїв військових (twitter.com/AhmadFaezal4)
Автор: Наталія Юрченко

У Судані внаслідок боїв військових та силовиків загинули щонайменше 97 осіб. У лікарнях столиці країни закінчуються запаси медичних препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Профспілка лікарів Судану зранку 17 квітня заявила про 97 загиблих внаслідок військового перевороту. Поранення отримали щонайменше 365 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що у лікарнях закінчуються запаси, а постраждалим не вистачає медикаментів.

"У кількох із дев'яти лікарень у Хартумі (столиці Судану, - ред.), які приймають поранених цивільних, закінчилася кров, обладнання для переливання крові, рідини для внутрішньовенного введення та інші життєво важливі засоби", - зазначають в ВООЗ.

Відомо, що у неділю, 16 квітня, бої продовжувалися навколо міжнародного аеропорту та військового штабу у Хартумі. Місцеві жителі зазначають, що армія вдарила з авіації по казармах та базах сил швидкого реагування.

Що цьому передувало

У суботу, 15 квітня, у столиці Судану розгорілися бойові дії між армією та силами швидкого реагування. У перших день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Вчора у Судані внаслідок бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.

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СуданВійськовий переворот