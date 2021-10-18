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Рада взимку повернеться до скасування сезонного переведення годинників

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 14:40
Рада взимку повернеться до скасування сезонного переведення годинників Фото: спікер Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників. Передбачається, що Україна залишиться на зимовому часі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Ради Руслана Стефанчука.

За його словами, голосувати за скасування переведення годинників, коли Україна перейшла на літній час, не мало сенсу.

"Тому що ідеологія, яка закладалася в цей документ, - зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята", - зазначив Стефанчук.

Він уточнив, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського союзу.

Зазначимо, Україна перейде на зимовий час в ніч на 31 жовтня - годинник треба буде перевести на одну годину назад.

Нагадаємо, у березні 2021 року Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроект відправили на повторне друге читання.

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Руслан Стефанчук Верховна рада
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