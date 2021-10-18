Рада взимку повернеться до скасування сезонного переведення годинників
Верховна рада взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників. Передбачається, що Україна залишиться на зимовому часі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Ради Руслана Стефанчука.
За його словами, голосувати за скасування переведення годинників, коли Україна перейшла на літній час, не мало сенсу.
"Тому що ідеологія, яка закладалася в цей документ, - зберегти природний для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, що після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята", - зазначив Стефанчук.
Він уточнив, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського союзу.
Зазначимо, Україна перейде на зимовий час в ніч на 31 жовтня - годинник треба буде перевести на одну годину назад.
Нагадаємо, у березні 2021 року Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроект відправили на повторне друге читання.