Должен ли водитель выходить из авто по требованию полиции: адвокат развеяла популярный миф

Водители часто выходят из автомобиля сразу после остановки по требованию полицейского. В то же время, во время обычной проверки документов покидать салон авто закон не обязывает.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Анна Рябуха .

Главное: Остаться в салоне можно: Общаться с полицейским можно через открытое окно.

Общаться с полицейским можно через открытое окно. Когда требование выйти законная: Полицейский вправе потребовать от водителя покинуть салон только в случаях, четко предусмотренных законом.

Полицейский вправе потребовать от водителя покинуть салон только в случаях, четко предусмотренных законом. Права водителей и обязанности полиции: Правоохранитель обязан назвать свою должность, фамилию, звание, по требованию показать удостоверение и объяснить конкретное основание остановки авто.

Правоохранитель обязан назвать свою должность, фамилию, звание, по требованию показать удостоверение и объяснить конкретное основание остановки авто. Видеофиксация общения: Водителю целесообразно снимать разговор на телефоне, а также зафиксировать место остановки, знак и номера патрульного авто.

Водителю целесообразно снимать разговор на телефоне, а также зафиксировать место остановки, знак и номера патрульного авто. Четкий алгоритм действий: Адвокат советует сохранять спокойствие, отказываться от необоснованных требований выйти без правового основания, не сопротивляться и при необходимости обращаться за юридической помощью.

Должен ли водитель выходить из автомобиля

По словам адвоката, действующее законодательство не предусматривает обязанности водителя покидать автомобиль во время обычной проверки документов. Потому после остановки можно оставаться в салоне, дождаться полицейского и общаться с ним через частично открытое окно.

В то же время, полицейский должен действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины. Это предусмотрено частью 1 статьи 8 Закона "О Национальной полиции".

При обращении к человеку полицейский также обязан назвать свою фамилию, должность и специальное звание. По требованию гражданина он должен предъявить служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с указанной в нем информацией. Это определяет часть 3 статьи 18 Закона "О национальной полиции".

Когда полицейский может потребовать выйти из машины

Как объясняет Рябуха, сама по себе остановка автомобиля или проверка документов не создает для водителя обязанности покидать салон.

В то же время такое требование может быть законным, если оно связано с конкретной полицейской мерой, предусмотренной законодательством.

Например, речь идет о:

осмотре водителя на состояние опьянения;

задержании человека;

применении мер принуждения;

проведении процессуальных действий;

других предусмотренных законом ситуациях.

То есть полицейский не может потребовать от водителя выйти из автомобиля просто потому, что его остановили. Требование должно иметь конкретное правовое основание.

Какие нормы регулируют остановку авто и проверку документов

Статья 31 Закона "О Национальной полиции" определяет проверку документов и остановку транспортного средства как отдельные превентивные полицейские меры. Для каждого из них закон устанавливает свои основания.

В частности, статья 32 определяет случаи, когда полицейский имеет право требовать у человека предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие соответствующие права.

В то же время, статья 35 устанавливает исчерпывающие основания для остановки транспортного средства. Среди них, в частности нарушения Правил дорожного движения, очевидные признаки технической неисправности автомобиля, информация о причастности транспортного средства или водителя к правонарушению и другие определенные законом случаи.

Именно поэтому, по словам адвоката, водитель в случае сомнений может спокойно попросить полицейского объяснить конкретную причину остановки и правовое основание его требований.

Можно ли снимать полицейского на телефон

Если есть такая возможность, водителю целесообразно осуществлять аудио- или видеофиксацию общения.

По словам Рябухи, это может стать доказательством в случае возникновения спора по поводу законности действий полицейского.

Закон предусматривает возможность использования полицией технических средств фото- и видеозаписи. Соответствующие полномочия определены статьей 40 Закона "О национальной полиции".

Адвокат советует зафиксировать:

служебный автомобиль полиции и его государственный номер;

место остановки;

дорожные знаки и разметку;

светофоры и другие объекты, которые помогут установить место происшествия;

по возможности - других участников дорожного движения, которые могут быть свидетелями.

Особенно важно это сделать, если автомобиль остановили в месте, где остановка запрещена Правилами дорожного движения.

Такие фото и видео могут иметь доказательство, если водитель в дальнейшем будет оспаривать постановление или действия полицейского.

Как правильно вести себя после остановки

Адвокат советует, прежде всего, сохранять спокойствие и не препятствовать полицейскому выполнять его законные полномочия.

В то же время, водитель имеет право уточнять основания требований правоохранителя и настаивать на соблюдении своих прав.

Поэтому алгоритм действий может быть следующим:

После остановки оставаться в автомобиле, если речь идет об обычной проверке документов. Дождаться полицейского и предъявить необходимые документы. Уточнить причину остановки. Если полицейский требует выйти из автомобиля - попросить объяснить конкретное правовое основание такого требования. По возможности производить видеофиксацию общения. Не сопротивляться и не препятствовать законным действиям полицейского. Если ситуация спорна или речь идет о процессуальных действиях, по возможности обратиться за правовой помощью.

Таким образом, обычная проверка документов сама по себе не означает, что водитель должен выходить из автомобиля. В то же время, если полицейский проводит другое предусмотренное законом мероприятие и имеет соответствующее правовое основание, ситуация может быть иной.