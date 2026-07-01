Для лихачей на дорогах готовят новые штрафы: в полиции назвали суммы
В Украине хотят значительно усилить наказание за превышение скорости на дорогах. Максимальный штраф составит 17 тысяч гривен.
Как сообщает РБК-Украина, об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил в эфире телемарафона.
По его словам, сумма взыскания будет зависеть от того, насколько сильно водитель превысил разрешенную скорость. Чем большим будет нарушение, тем выше станет штраф:
- за превышение скорости более чем на 20 км/ч придется заплатить 680 гривен;
- за превышение на 40-80 км/ч штраф составит от 2040 до 3400 гривен.
Кого накажут сильнее всего
Самые строгие санкции предусмотрены для водителей, грубо и систематически пренебрегающих правилами дорожного движения. Штраф в размере 17 тысяч гривен грозит тем, кто в течение года пять и более раз превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч.
"И если за первые 10 дней с момента получения информации оплатить, то также будет действовать правило 50%", - заметил Белошицкий.
Он заявил, что такой подход поможет усилить ответственность для водителей, которые регулярно и значительно превышают скорость, подвергая опасности других.
Напомним, уже в этом году в Украине могут ввести систему штрафных баллов для водителей. При накоплении определенного количества нарушений нарушителей будут лишать права управления транспортными средствами.
Кроме того, недавно на украинских дорогах заработали еще 37 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
РБК-Украина также рассказывала, как водители могут быстро проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и оперативно их уплатить.