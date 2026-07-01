Для лихачей на дорогах готовят новые штрафы: в полиции назвали суммы

В Украине хотят значительно усилить наказание за превышение скорости на дорогах. Максимальный штраф составит 17 тысяч гривен.

Как сообщает РБК-Украина , об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил в эфире телемарафона.

По его словам, сумма взыскания будет зависеть от того, насколько сильно водитель превысил разрешенную скорость. Чем большим будет нарушение, тем выше станет штраф:

за превышение скорости более чем на 20 км/ч придется заплатить 680 гривен;

за превышение на 40-80 км/ч штраф составит от 2040 до 3400 гривен.

Кого накажут сильнее всего

Самые строгие санкции предусмотрены для водителей, грубо и систематически пренебрегающих правилами дорожного движения. Штраф в размере 17 тысяч гривен грозит тем, кто в течение года пять и более раз превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч.

"И если за первые 10 дней с момента получения информации оплатить, то также будет действовать правило 50%", - заметил Белошицкий.

Он заявил, что такой подход поможет усилить ответственность для водителей, которые регулярно и значительно превышают скорость, подвергая опасности других.

Напомним, уже в этом году в Украине могут ввести систему штрафных баллов для водителей. При накоплении определенного количества нарушений нарушителей будут лишать права управления транспортными средствами.