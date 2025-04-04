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Изменения в "больничных" с 4 апреля: что нужно знать украинцам о новых правилах

Пятница 04 апреля 2025 12:57
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Изменения в "больничных" с 4 апреля: что нужно знать украинцам о новых правилах Что изменилось с 4 апреля в процедуре предоставления больничных (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С 4 апреля 2025 года в Украине пособие по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам можно будет получить не только по основному месту работы, но и по совместительству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины.

Что нужно знать об изменениях

Изменения в процедуру выплат больничных вступили в силу 4 апреля на основе поправок, принятых Законом Украины от 18 декабря 2024 года № 4158-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования".

Что меняется:

  • больничные будут оплачивать все работодатели, где работник официально трудоустроен;
  • ограничений по количеству мест работы - нет;
  • в случае несчастного случая другие работодатели также будут платить за первые 5 дней больничного - по 100% зарплаты, независимо от стажа;
  • с 6-го дня выплаты берет на себя Пенсионный фонд.

Важно, что если несчастный случай произошел на производстве, основной работодатель будет выплачивать больничные 17 дней за свой счет, в размере 100% зарплаты.

Какие еще нововведения хотят ввести

В начале марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13062, который предусматривает изменения в выдаче больничных и выплат по временной нетрудоспособности.

Сейчас украинцам для того, чтобы получить выплату за временную потерю трудоспособности из-за болезни, надо оформить электронный больничный. Однако из-за военного положения у врачей часто нет доступа к электронной системе здравоохранения, чтобы оформить документ.

Депутаты предлагают упростить этот процесс и в определенных случаях разрешить оформлять больничный на основе бумажного документа. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в ВР.

Читайте также о том, кто из украинцев имеет право на выплату больничного в размере 100% средней зарплаты.

Ранее мы писали о том, с какими болезнями можно оформить больничный онлайн.

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