Проверять больничные будут по-новому: что изменилось для украинцев с 1 апреля

В Украине с 1 апреля контролировать обоснованность больничных выплат будут строже. Пенсионный фонд разделил полномочия между своими специалистами и специальными уполномоченными врачами, чтобы минимизировать количество фейковых справок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook .

Главное: Новые полномочия ПФУ: с 1 апреля 2026 года заработал механизм распределения проверок - территориальные органы ПФУ контролируют листки нетрудоспособности, а специальные уполномоченные врачи проверяют медицинские заключения.

Списки уполномоченных: перечень врачей, которые имеют право проводить такие аудиты, утверждает правление Пенсионного фонда Украины.

Финансовая ответственность: учреждения здравоохранения отвечают за формирование необоснованных выводов - закон детализировал процедуру возврата и обжалования выплаченных средств.

Бумажная альтернатива: если электронный больничный невозможно сформировать по техническим причинам, основанием для выплат официально остается бумажная форма документа.

Контроль выплат: изменения касаются как обычной временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.

Речь идет о реализации норм Закона № 4683-IX, который детализирует механизмы проверок со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Разграничение функций: кто и что будет проверять

Одной из ключевых новаций стало четкое разграничение полномочий между работниками ПФУ и медицинскими специалистами. Теперь процесс контроля разделен на два уровня:

Должностные лица территориальных органов ПФУ - осуществляют проверку непосредственно обоснованности выдачи и продления самих листков нетрудоспособности.

Уполномоченные врачи - исключительно они имеют право проверять медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН), на основании которых формируется электронный больничный.

Перечень таких уполномоченных врачей утверждается отдельным постановлением правления Пенсионного фонда. При этом процедура самих проверок, как и раньше, регулируется постановлением Кабмина № 185.

Ответственность и возврат средств

Законодатель оставил в силе норму об ответственности за формирование необоснованных медицинских заключений. Однако теперь процедура взыскания средств стала более прозрачной.

Изменения детализировали порядок действий для территориальных органов ПФУ и медучреждений в случаях, когда возникает необходимость обжаловать требование о возврате выплат.

Если будет доказано, что больничный выдали без надлежащих оснований, учреждению здравоохранения придется возвращать суммы выплаченного пособия.

Бумажные больничные остаются в силе

Несмотря на общий переход на цифровой документооборот, закон официально закрепил статус бумажных бланков.

Уточнено, что в случае невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности (например, из-за технических сбоев или отсутствия связи), основанием для назначения выплат остается листок нетрудоспособности в бумажной форме.

Это касается как пособия по временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.