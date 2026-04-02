Проверять больничные будут по-новому: что изменилось для украинцев с 1 апреля
В Украине с 1 апреля контролировать обоснованность больничных выплат будут строже. Пенсионный фонд разделил полномочия между своими специалистами и специальными уполномоченными врачами, чтобы минимизировать количество фейковых справок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook.
Главное:
- Новые полномочия ПФУ: с 1 апреля 2026 года заработал механизм распределения проверок - территориальные органы ПФУ контролируют листки нетрудоспособности, а специальные уполномоченные врачи проверяют медицинские заключения.
- Списки уполномоченных: перечень врачей, которые имеют право проводить такие аудиты, утверждает правление Пенсионного фонда Украины.
- Финансовая ответственность: учреждения здравоохранения отвечают за формирование необоснованных выводов - закон детализировал процедуру возврата и обжалования выплаченных средств.
- Бумажная альтернатива: если электронный больничный невозможно сформировать по техническим причинам, основанием для выплат официально остается бумажная форма документа.
- Контроль выплат: изменения касаются как обычной временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.
- Речь идет о реализации норм Закона № 4683-IX, который детализирует механизмы проверок со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Разграничение функций: кто и что будет проверять
Одной из ключевых новаций стало четкое разграничение полномочий между работниками ПФУ и медицинскими специалистами. Теперь процесс контроля разделен на два уровня:
- Должностные лица территориальных органов ПФУ - осуществляют проверку непосредственно обоснованности выдачи и продления самих листков нетрудоспособности.
- Уполномоченные врачи - исключительно они имеют право проверять медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН), на основании которых формируется электронный больничный.
Перечень таких уполномоченных врачей утверждается отдельным постановлением правления Пенсионного фонда. При этом процедура самих проверок, как и раньше, регулируется постановлением Кабмина № 185.
Ответственность и возврат средств
Законодатель оставил в силе норму об ответственности за формирование необоснованных медицинских заключений. Однако теперь процедура взыскания средств стала более прозрачной.
Изменения детализировали порядок действий для территориальных органов ПФУ и медучреждений в случаях, когда возникает необходимость обжаловать требование о возврате выплат.
Если будет доказано, что больничный выдали без надлежащих оснований, учреждению здравоохранения придется возвращать суммы выплаченного пособия.
Бумажные больничные остаются в силе
Несмотря на общий переход на цифровой документооборот, закон официально закрепил статус бумажных бланков.
Уточнено, что в случае невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности (например, из-за технических сбоев или отсутствия связи), основанием для назначения выплат остается листок нетрудоспособности в бумажной форме.
Это касается как пособия по временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.
