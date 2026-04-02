ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Проверять больничные будут по-новому: что изменилось для украинцев с 1 апреля

14:00 02.04.2026 Чт
3 мин
Останутся ли в силе бумажные больничные?
aimg Василина Копытко
Проверять больничные будут по-новому: что изменилось для украинцев с 1 апреля Отныне будут уполномоченные врачи, которые смогут проводить аудиты больничных (фото: Freepik)

В Украине с 1 апреля контролировать обоснованность больничных выплат будут строже. Пенсионный фонд разделил полномочия между своими специалистами и специальными уполномоченными врачами, чтобы минимизировать количество фейковых справок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Facebook.

Главное:

  • Новые полномочия ПФУ: с 1 апреля 2026 года заработал механизм распределения проверок - территориальные органы ПФУ контролируют листки нетрудоспособности, а специальные уполномоченные врачи проверяют медицинские заключения.
  • Списки уполномоченных: перечень врачей, которые имеют право проводить такие аудиты, утверждает правление Пенсионного фонда Украины.
  • Финансовая ответственность: учреждения здравоохранения отвечают за формирование необоснованных выводов - закон детализировал процедуру возврата и обжалования выплаченных средств.
  • Бумажная альтернатива: если электронный больничный невозможно сформировать по техническим причинам, основанием для выплат официально остается бумажная форма документа.
  • Контроль выплат: изменения касаются как обычной временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.
  • Речь идет о реализации норм Закона № 4683-IX, который детализирует механизмы проверок со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Разграничение функций: кто и что будет проверять

Одной из ключевых новаций стало четкое разграничение полномочий между работниками ПФУ и медицинскими специалистами. Теперь процесс контроля разделен на два уровня:

  • Должностные лица территориальных органов ПФУ - осуществляют проверку непосредственно обоснованности выдачи и продления самих листков нетрудоспособности.
  • Уполномоченные врачи - исключительно они имеют право проверять медицинские заключения о временной нетрудоспособности (МВТН), на основании которых формируется электронный больничный.

Перечень таких уполномоченных врачей утверждается отдельным постановлением правления Пенсионного фонда. При этом процедура самих проверок, как и раньше, регулируется постановлением Кабмина № 185.

Ответственность и возврат средств

Законодатель оставил в силе норму об ответственности за формирование необоснованных медицинских заключений. Однако теперь процедура взыскания средств стала более прозрачной.

Изменения детализировали порядок действий для территориальных органов ПФУ и медучреждений в случаях, когда возникает необходимость обжаловать требование о возврате выплат.

Если будет доказано, что больничный выдали без надлежащих оснований, учреждению здравоохранения придется возвращать суммы выплаченного пособия.

Бумажные больничные остаются в силе

Несмотря на общий переход на цифровой документооборот, закон официально закрепил статус бумажных бланков.

Уточнено, что в случае невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности (например, из-за технических сбоев или отсутствия связи), основанием для назначения выплат остается листок нетрудоспособности в бумажной форме.

Это касается как пособия по временной нетрудоспособности, так и выплат по беременности и родам.

Читайте также о том, что в Украине обновили программу "Доступные лекарства". С апреля она охватывает уже более 700 лекарственных средств и медицинских изделий. В ее рамках украинцы могут их получить бесплатно или с незначительной доплатой.

Напомним, что с апреля прошлого года пособие по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам можно получить не только по основному месту работы, но и по совместительству.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо
Аналитика
