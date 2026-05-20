Проверки каждые 6-9 месяцев: во власти объяснили, изменят ли правила "брони" от мобилизации

Для того, чтобы система была честной, в Украине введен регулярный пересмотр критериев и перечней забронированных предприятий. В правительстве уверяют, что система держится, а диалог с Минобороны продолжается из-за необходимости вывода людей из теневой занятости.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Главное:
По словам Соболева, на сегодня в Украине официально забронировано 1,37 миллиона человек из общего количества в 10 миллионов работающих граждан. За последний год этот показатель немного вырос, однако общий режим стабильно держится.
Главными приоритетами для государства остаются сектора, которые являются критически важными для его ежедневного функционирования. Сюда относятся:
На прифронтовых территориях предприятиям предоставили стопроцентную возможность бронировать своих сотрудников.
Министр отмечает высокую эффективность текущей модели для украинской экономики. Несмотря на то, что бронь получила относительно небольшая часть от всех работающих, именно эти предприятия обеспечивают финансовую стабильность страны.
"Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений. Таким образом, через бронирование всего чуть больше миллиона человек из десяти миллионов работающих мы забронировали, собственно, в тех предприятиях, которые генерируют не 10% налоговых поступлений, а 60%", - пояснил Соболев.
В правительстве стремятся снять любые спекуляции относительно того, что действующую систему бронирования кто-то может "сломать". Для того, чтобы процесс оставался честным, а сама система была "живой", перечни предприятий подвергаются регулярной ревизии - их полностью пересматривают раз в 6-9 месяцев.
В то же время продолжается постоянный диалог с Министерством обороны для соблюдения баланса между потребностями фронта и экономики. Сейчас в стране есть большое количество людей, которые исключены из формальной занятости: не работают официально в тылу и одновременно не участвуют в Силах обороны.
Именно в этой категории государство видит главный резерв для привлечения. Речь идет о лицах, которые:
Во власти подчеркивают, что этот резерв необходимо выявить, чтобы эти граждане "или работали, или воевали".