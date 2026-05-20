Перевірки кожні 6-9 місяців: у владі пояснили, чи змінять правила "броні" від мобілізації

Головне:

Масштаб броні: Наразі заброньовано 1,37 млн осіб, які генерують 60% усіх податкових надходжень держави.

Ревізія списків: Переліки критичних підприємств переглядають кожні 6-9 місяців.

Хто під прицілом: Влада бачить великий резерв серед тих, хто перебуває у розшуку, СЗЧ або працює неофіційно. Вони мають "або працювати, або воювати".

Пріоритетні зони: Тотальне 100% бронювання залишається на прифронтових територіях та сферах ОПК, енергетики, медицини й ЖКГ.

Хто має 100% бронювання та скільки людей на "броні"

За словами Соболева, на сьогодні в Україні офіційно заброньовано 1,37 мільйона людей із загальної кількості в 10 мільйонів працюючих громадян. За останній рік цей показник трохи зріс, проте загальний режим стабільно тримається.

Головними пріоритетами для держави залишаються сектори, які є критично важливими для її щоденного функціонування. Сюди відносяться:

ОПК (оборонно-промисловий комплекс);

Енергетика;

Медицина;

ЖКГ.

На прифронтових територіях підприємствам надали стовідсоткову можливість бронювати своїх співробітників.

Економічний ефект: заброньовані утримують держбюджет

Міністр наголошує на високій ефективності поточної моделі для української економіки. Незважаючи на те, що бронь отримала відносно невелика частина від усіх працюючих, саме ці підприємства забезпечують фінансову стабільність країни.

"Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. Таким чином, через бронювання всього трохи більше мільйона людей з десяти мільйонів працюючих ми забронювали, власне, в тих підприємствах, які генерують не 10% податкових надходжень, а 60%", - пояснив Соболев.

Перевірки кожні 6-9 місяців та пошук "прихованого" резерву

В уряді прагнуть зняти будь-які спекуляції щодо того, що діючу систему бронювання хтось може "зламати". Для того, щоб процес залишався чесним, а сама система була "живою", переліки підприємств піддаються регулярній ревізії - їх повністю переглядають раз на 6-9 місяців.

Водночас триває постійний діалог із Міністерством оборони для дотримання балансу між потребами фронту та економіки. Наразі в країні є велика кількість людей, які виключені з формальної зайнятості: не працюють офіційно в тилу і водночас не беруть участь у Силах оборони.

Саме в цій категорії держава бачить головний резерв для залучення. Мова йде про осіб, які:

Перебувають у офіційному розшуку;

Знаходяться в СЗЧ (самовільне залишення частини);

Працюють у тіньовому секторі без офіційного оформлення.

У владі підкреслюють, що цей резерв необхідно виявити, аби ці громадяни "або працювали, або воювали".