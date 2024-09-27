ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Проверьте счетчики газа. Украинцам может понадобиться внеочередная поверка

Пятница 27 сентября 2024 07:00
UA EN RU
Проверьте счетчики газа. Украинцам может понадобиться внеочередная поверка Все счетчики должны проходить метрологическую поверку своевременно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

Если пользователь или оператор газораспределительной сети обнаружил признаки повреждения пломб или счетчика газа (при отсутствии признаков несанкционированного вмешательства в его работу), может быть инициирована внеочередная (или экспертная) поверка счетчика газа или же экспертиза.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Несанкционированное вмешательство в работу газораспределительной системы

Эксперт рассказал, что согласно Кодексу газораспределительных систем, несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы может быть:

  • несанкционированное восстановление газопотребления
  • несанкционированное вмешательство в работу средства измерительной техники и/или подключение несанкционированного газопровода, в результате чего нарушается нормальный режим работы газораспределительной сети и/или осуществляется неучтенное (учтенное частично или с нарушением законодательства) использование природного газа

То есть нарушениями, связанными с несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы, являются, в частности:

  • повреждение пломб
  • повреждение счетчика газа
  • наличие признаков несанкционированного вмешательства в работу газового счетчика
  • несанкционированное подключение газовых приборов, в результате чего превышается диапазон вычисления счетчика газа (суммарная номинальная мощность газовых приборов и устройств превышает диапазон вычисления счетчиком газа) и т.д.

Что происходит при обнаружении признаков повреждения

При обнаружении признаков повреждения пломб или счетчика газа - при отсутствии признаков несанкционированного вмешательства в работу счетчика - оператор газораспределительной сети или потребитель могут инициировать:

  • внеочередную поверку счетчика газа
  • экспертную поверку счетчика газа
  • экспертизу

"В случае выявления по результатам экспертной поверки или экспертизы нарушений, оператор газораспределительной сети составляет акт, который рассматривается комиссией по рассмотрению актов о нарушении оператора газораспределительной сети при обязательном участии потребителя", - рассказал Булименко.

Какое решение может принять комиссия и можно ли его обжаловать

По словам эксперта, этой комиссией может быть принято решение:

  • об удовлетворении акта о нарушении
  • о необходимости дополнительного обследования, или проверки, или дополнительных объяснений и т.п.
  • об отмене акта о нарушении

"В случае удовлетворения комиссией акта о нарушении составляется акт-расчет неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимости", - объяснил юрист.

Он уточнил, что стоимость неучтенного (доначисленного) объема природного газа указывается в отдельном платежном счете, который предоставляется потребителю под личную подпись или направляется ему заказным почтовым отправлением.

"Решение комиссии по рассмотрению актов о нарушении может быть обжаловано потребителем в территориальный орган Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решение которого обязательно к выполнению", - отметил адвокат.

Кроме того, решение комиссии или НКРЭКУ может быть обжаловано потребителем в суд.

Поверка счетчиков

Напомним, ранее мы рассказывали, что все средства учета (счетчики) должны своевременно проходить метрологическую поверку - с учетом установленных межповерочных интервалов.

При этом проводить такую процедуру могут только уполномоченные организации.

Дата поверки должна быть указана в паспорте узла учета или в личном кабинете потребителя - на официальном вебпортале поставщика услуги (например, для счетчиков воды установлен межповерочный интервал 4 года).

Читайте также, за какие проблемы со счетчиком украинцам светит тюрьма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
повірка Газ Штрафы
NEWS
Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ
Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине