Проверьте счетчики газа. Украинцам может понадобиться внеочередная поверка
Если пользователь или оператор газораспределительной сети обнаружил признаки повреждения пломб или счетчика газа (при отсутствии признаков несанкционированного вмешательства в его работу), может быть инициирована внеочередная (или экспертная) поверка счетчика газа или же экспертиза.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .
Несанкционированное вмешательство в работу газораспределительной системы
Эксперт рассказал, что согласно Кодексу газораспределительных систем, несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы может быть:
- несанкционированное восстановление газопотребления
- несанкционированное вмешательство в работу средства измерительной техники и/или подключение несанкционированного газопровода, в результате чего нарушается нормальный режим работы газораспределительной сети и/или осуществляется неучтенное (учтенное частично или с нарушением законодательства) использование природного газа
То есть нарушениями, связанными с несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы, являются, в частности:
- повреждение пломб
- повреждение счетчика газа
- наличие признаков несанкционированного вмешательства в работу газового счетчика
- несанкционированное подключение газовых приборов, в результате чего превышается диапазон вычисления счетчика газа (суммарная номинальная мощность газовых приборов и устройств превышает диапазон вычисления счетчиком газа) и т.д.
Что происходит при обнаружении признаков повреждения
При обнаружении признаков повреждения пломб или счетчика газа - при отсутствии признаков несанкционированного вмешательства в работу счетчика - оператор газораспределительной сети или потребитель могут инициировать:
- внеочередную поверку счетчика газа
- экспертную поверку счетчика газа
- экспертизу
"В случае выявления по результатам экспертной поверки или экспертизы нарушений, оператор газораспределительной сети составляет акт, который рассматривается комиссией по рассмотрению актов о нарушении оператора газораспределительной сети при обязательном участии потребителя", - рассказал Булименко.
Какое решение может принять комиссия и можно ли его обжаловать
По словам эксперта, этой комиссией может быть принято решение:
- об удовлетворении акта о нарушении
- о необходимости дополнительного обследования, или проверки, или дополнительных объяснений и т.п.
- об отмене акта о нарушении
"В случае удовлетворения комиссией акта о нарушении составляется акт-расчет неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимости", - объяснил юрист.
Он уточнил, что стоимость неучтенного (доначисленного) объема природного газа указывается в отдельном платежном счете, который предоставляется потребителю под личную подпись или направляется ему заказным почтовым отправлением.
"Решение комиссии по рассмотрению актов о нарушении может быть обжаловано потребителем в территориальный орган Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решение которого обязательно к выполнению", - отметил адвокат.
Кроме того, решение комиссии или НКРЭКУ может быть обжаловано потребителем в суд.
Поверка счетчиков
Напомним, ранее мы рассказывали, что все средства учета (счетчики) должны своевременно проходить метрологическую поверку - с учетом установленных межповерочных интервалов.
При этом проводить такую процедуру могут только уполномоченные организации.
Дата поверки должна быть указана в паспорте узла учета или в личном кабинете потребителя - на официальном вебпортале поставщика услуги (например, для счетчиков воды установлен межповерочный интервал 4 года).
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