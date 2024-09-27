Проверьте счетчики газа. Украинцам может понадобиться внеочередная поверка

Если пользователь или оператор газораспределительной сети обнаружил признаки повреждения пломб или счетчика газа (при отсутствии признаков несанкционированного вмешательства в его работу), может быть инициирована внеочередная (или экспертная) поверка счетчика газа или же экспертиза.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Несанкционированное вмешательство в работу газораспределительной системы

Эксперт рассказал, что согласно Кодексу газораспределительных систем, несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы может быть:

несанкционированное восстановление газопотребления

несанкционированное вмешательство в работу средства измерительной техники и/или подключение несанкционированного газопровода, в результате чего нарушается нормальный режим работы газораспределительной сети и/или осуществляется неучтенное (учтенное частично или с нарушением законодательства) использование природного газа

То есть нарушениями, связанными с несанкционированным вмешательством в работу газораспределительной системы, являются, в частности:

повреждение пломб

повреждение счетчика газа

наличие признаков несанкционированного вмешательства в работу газового счетчика

несанкционированное подключение газовых приборов, в результате чего превышается диапазон вычисления счетчика газа (суммарная номинальная мощность газовых приборов и устройств превышает диапазон вычисления счетчиком газа) и т.д.

Что происходит при обнаружении признаков повреждения

При обнаружении признаков повреждения пломб или счетчика газа - при отсутствии признаков несанкционированного вмешательства в работу счетчика - оператор газораспределительной сети или потребитель могут инициировать:

внеочередную поверку счетчика газа

экспертную поверку счетчика газа

экспертизу

"В случае выявления по результатам экспертной поверки или экспертизы нарушений, оператор газораспределительной сети составляет акт, который рассматривается комиссией по рассмотрению актов о нарушении оператора газораспределительной сети при обязательном участии потребителя", - рассказал Булименко.

Какое решение может принять комиссия и можно ли его обжаловать

По словам эксперта, этой комиссией может быть принято решение:

об удовлетворении акта о нарушении

о необходимости дополнительного обследования, или проверки, или дополнительных объяснений и т.п.

об отмене акта о нарушении

"В случае удовлетворения комиссией акта о нарушении составляется акт-расчет неучтенного (доначисленного) объема и объема природного газа и его стоимости", - объяснил юрист.

Он уточнил, что стоимость неучтенного (доначисленного) объема природного газа указывается в отдельном платежном счете, который предоставляется потребителю под личную подпись или направляется ему заказным почтовым отправлением.

"Решение комиссии по рассмотрению актов о нарушении может быть обжаловано потребителем в территориальный орган Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решение которого обязательно к выполнению", - отметил адвокат.

Кроме того, решение комиссии или НКРЭКУ может быть обжаловано потребителем в суд.