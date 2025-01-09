В Киеве активизировались мошенники, которые выдают себя за "Киевводоканал"

В последнее время в Киеве участились случаи мошенничества, связанного с поверкой счетчиков воды. Жителям столицы рассказали, как избежать мошенничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевводоканала" .

Также жителям Киева рекомендуют для заказа поверки счетчиков воды обращаться непосредственно в "Киевводоканал" или КП "Киевтеплоэнерго".

В компании предупреждают, что не звонят клиентам с такими предложениями. Официальное информирование об окончании срока поверки осуществляется исключительно через SMS.

Ранее РБК-Украина писало, что в Бучанской громаде с 1 января 2025 года начали действовать новые тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Сообщают, что предыдущие тарифы оставались неизменными с 2022 года и больше не соответствовали затратам предприятия. Повышение объясняют увеличением стоимости электроэнергии, материально-технических ресурсов и горючего, а также необходимостью внедрения альтернативных источников питания из-за перебоев с электроснабжением.

Также мы рассказывали о запуске чат-бота Kyiv Shelter Bot, который будет способствовать гражданам в поиске и проверке ближайших укрытий во время воздушной тревоги. Он должен стать удобным каналом коммуникации с властями.

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