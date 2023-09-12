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Проверка всех решений ВВК в Украине с начала войны: Зеленский подписал указ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о проверке заключений военно-врачебных комиссий с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", - сказано в документе. 

При этом отмечается, что контролировать выполнение таких проверок будет секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Проверка решений ВВК

Напомним, 30 августа состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины

Одной из главных тем обсуждений в ходе заседания стала работа военно-врачебных комиссий. 

Участники согласовали проведение проверок тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Проверкой решений займутся специальные рабочие группы. Согласно решению СНБО, их поручили создать министерствам, другим центральным органам власти, областным и Киевской городской государственным администрациям. 

Более детально о том, почему Зеленский хочет пересмотреть все решения военно-врачебных комиссий, можете узнать в материале РБК-Украина

 

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