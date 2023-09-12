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Перевірка всіх рішень ВЛК в Україні від початку війни: Зеленський підписав указ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки висновків військово-лікарських комісій з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України", - сказано в документі.

При цьому наголошується, що контролюватиме виконання таких перевірок секретар РНБО Олексій Данілов.

Перевірка рішень ВЛК

Нагадаємо, 30 серпня відбулося чергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Однією з головних тем обговорень під час засідання стала робота військово-лікарських комісій.

Учасники погодили проведення перевірок тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були прийняті в період з початку повномасштабного вторгнення Росії та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.

За перевірку рішень візьмуться спеціальні робочі групи. Згідно з рішенням РНБО, їх доручили створити міністерствам, іншим центральним органам влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям.

Більш детально про те, чому Зеленський хоче переглянути всі рішення військово-лікарських комісій, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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