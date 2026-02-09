ua en ru
Проверка "критички" после отключений львовских больниц выявила ряд недостатков

Понедельник 09 февраля 2026 11:26
Проверка "критички" после отключений львовских больниц выявила ряд недостатков Фото: проверки во Львовской области выявили ряд недостатков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госэнергонадзор после серии громких отключений света во львовских больницах провела комплексную проверку и выявил ряд недостатков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.

Читайте также: Во Львове была обесточена часть больниц и весь электротранспорт

Инспекторы Госэнергонадзора во Львовской области проверили более 150 объектов во всех административных районах области. Речь идет о учреждениях здравоохранения, "Львовелеткротранс", а также различные коммунальные учреждения.

Проверки показали, что только 6 из 33 проверенных лечебных учреждений Львовщины имеют статус объекта критической инфраструктуры. При этом значительное количество медицинских учреждений вообще не обращалась по определению такого статуса.

Кроме того, в двух больницах подключение альтернативных источников электроснабжения выполнено с нарушениями, а в одном из городов на объекте теплоснабжения до сих пор не подключена когенерационная установка.

Что предшествовало

Львовский городской голова Андрей Садовый ранее сообщил, что в ночь на среду, 7 января, в городе было прекращено электроснабжение в части больниц и полностью остановлена работа коммунального электротранспорта. По его словам, причиной стали правительственные изменения в подходах к определению критичности предприятий.

Впоследствии Садовый сообщил, что после переговоров с премьер-министром Юлией Свириденко электроснабжение объектов критической инфраструктуры во Львове восстановили.

Также впоследствии во Львовской ОВА сообщили, что проведут ряд проверок по готовности инфраструктуры к отключениям света.

В то же время Юлия Свириденко отметила, что правительственное решение не предусматривает отключений электроэнергии в медицинских учреждениях во время действия графиков, и сообщила о намерении провести проверку относительно возможного нарушения этого решения во Львове.

