Проверка "критички" после отключений львовских больниц выявила ряд недостатков
Госэнергонадзор после серии громких отключений света во львовских больницах провела комплексную проверку и выявил ряд недостатков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.
Читайте также: Во Львове была обесточена часть больниц и весь электротранспорт
Инспекторы Госэнергонадзора во Львовской области проверили более 150 объектов во всех административных районах области. Речь идет о учреждениях здравоохранения, "Львовелеткротранс", а также различные коммунальные учреждения.
Проверки показали, что только 6 из 33 проверенных лечебных учреждений Львовщины имеют статус объекта критической инфраструктуры. При этом значительное количество медицинских учреждений вообще не обращалась по определению такого статуса.
Кроме того, в двух больницах подключение альтернативных источников электроснабжения выполнено с нарушениями, а в одном из городов на объекте теплоснабжения до сих пор не подключена когенерационная установка.
Что предшествовало
Львовский городской голова Андрей Садовый ранее сообщил, что в ночь на среду, 7 января, в городе было прекращено электроснабжение в части больниц и полностью остановлена работа коммунального электротранспорта. По его словам, причиной стали правительственные изменения в подходах к определению критичности предприятий.
Впоследствии Садовый сообщил, что после переговоров с премьер-министром Юлией Свириденко электроснабжение объектов критической инфраструктуры во Львове восстановили.
Также впоследствии во Львовской ОВА сообщили, что проведут ряд проверок по готовности инфраструктуры к отключениям света.
В то же время Юлия Свириденко отметила, что правительственное решение не предусматривает отключений электроэнергии в медицинских учреждениях во время действия графиков, и сообщила о намерении провести проверку относительно возможного нарушения этого решения во Львове.