Перевірка "критички" після відключень львівських лікарень виявила низку недоліків

Держенергонагляд після серії гучних відключень світла у львівських лікарнях прівелаов комплексну перевірку та виявила низку недоліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держенергонагляду.

Крім того, у двох лікарнях підключення альтернативних джерел електропостачання виконано з порушеннями, а в одному з міст на об’єкті теплопостачання досі не підключено когенераційну установку.

Перевірки виявили, що лише 6 із 33 перевірених лікувальних закладів Львівщини мають статус об’єкта критичної інфраструктури. При цьому значна кількість медичних закладів взагалі не зверталася щодо визначення такого статусу.

Інспектори Держенергонагляду у Львівській області перевірили понад 150 об’єктів у всіх адміністративних районах області. Мова йде про заклади охорони здоров’я, "Львівелеткротранс", а також різні комунальні заклади.

Що передувало

Львівський міський голова Андрій Садовий раніше повідомив, що в ніч на середу, 7 січня, у місті було припинено електропостачання в частині лікарень та повністю зупинено роботу комунального електротранспорту. За його словами, причиною стали урядові зміни у підходах до визначення критичності підприємств.

Згодом Садовий поінформував, що після переговорів із прем’єр-міністром Юлією Свириденко електропостачання об’єктів критичної інфраструктури у Львові відновили.

Також згодом у Львівській ОВА повідомили, що проведуть ряд перевірок по готовності інфраструктури до відключень світла.

Водночас Юлія Свириденко наголосила, що урядове рішення не передбачає відключень електроенергії в медичних закладах під час дії графіків, і повідомила про намір провести перевірку щодо можливого порушення цього рішення у Львові.