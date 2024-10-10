Как перевод часов может повлиять на здоровье украинцев: объяснение врача

В Украине до сих пор действует сезонная смена времени - перевод часов дважды в год. Однако такой "переход" не отвечает естественным циркадным ритмам человека.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала врач-терапевт Александра Дугина .

Как "смена" времени может влиять на организм человека

Эксперт объяснила, что циркадные ритмы имеют и другое название - "биологические часы". Речь идет о циклических колебаниях интенсивности биологических процессов, связанных с изменением дня и ночи.

"Эти ритмы зависят от естественного освещения. Однако когда утро становится темнее, а вечер - наоборот, может нарушиться режим циклов сна и бодрости", - рассказала врач.

Следовательно, "смена" времени нарушает постоянство циркадных ритмов человека, что негативно влияет на:

качество сна

продолжительность сна

самочувствие

сердечно-сосудистую систему (повышает нагрузку на нее)

производительность и внимательность в течение дня (снижает их)

"Единственное "облегчение": зимнее время легче воспринимается, поскольку является более физиологическим, ведь соответствует естественным циркадным ритмам в отличие от "летнего" перехода. Это является одним из аргументов в пользу необходимости оставаться на так называемом "зимнем" времени постоянно", - подытожила Дугина.

Когда украинцы будут переходить на зимнее время

Перевод в Украине часов дважды в год производится согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.

Итак, этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Проще говоря, переход на зимнее время для украинцев состоится в ночь с 26 на 27 октября. При этом поспать можно будет на час дольше.