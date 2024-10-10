Как перевод часов может повлиять на здоровье украинцев: объяснение врача
В Украине до сих пор действует сезонная смена времени - перевод часов дважды в год. Однако такой "переход" не отвечает естественным циркадным ритмам человека.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала врач-терапевт Александра Дугина.
Как "смена" времени может влиять на организм человека
Эксперт объяснила, что циркадные ритмы имеют и другое название - "биологические часы". Речь идет о циклических колебаниях интенсивности биологических процессов, связанных с изменением дня и ночи.
"Эти ритмы зависят от естественного освещения. Однако когда утро становится темнее, а вечер - наоборот, может нарушиться режим циклов сна и бодрости", - рассказала врач.
Следовательно, "смена" времени нарушает постоянство циркадных ритмов человека, что негативно влияет на:
- качество сна
- продолжительность сна
- самочувствие
- сердечно-сосудистую систему (повышает нагрузку на нее)
- производительность и внимательность в течение дня (снижает их)
"Единственное "облегчение": зимнее время легче воспринимается, поскольку является более физиологическим, ведь соответствует естественным циркадным ритмам в отличие от "летнего" перехода. Это является одним из аргументов в пользу необходимости оставаться на так называемом "зимнем" времени постоянно", - подытожила Дугина.
Когда украинцы будут переходить на зимнее время
Перевод в Украине часов дважды в год производится согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".
"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.
Итак, этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).
Проще говоря, переход на зимнее время для украинцев состоится в ночь с 26 на 27 октября. При этом поспать можно будет на час дольше.
Отмена перевода часов
Напомним, в июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, которым предусматривается отказ от перевода часов в Украине на летнее время.
Более того, он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.
Если президент подпишет этот документ, исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.
При таких обстоятельствах сезонного "перехода времени" в Украине больше не будет.
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