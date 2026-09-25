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Дроны атаковали сразу несколько регионов России: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" и Сочи

06:28 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали сразу несколько регионов России: НПЗ, завод "Алмаз-Антея" и Сочи Фото: пожары зафиксировали на всех потрясенных объектах (Getty Images)
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Ночью 25 сентября беспилотники атаковали сразу несколько регионов России - взрывы раздавались в районе Сочи, Воронежа, Ульяновска и Перми. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы и предприятие, входящее в концерн "Алмаз-Антей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

Краснодарский край и возможная атака на НПЗ в Ростовской области

В районе Сочи, Краснодарский край, раздались взрывы. Также, по оценке OSINT-сообщества, есть большая вероятность, что Силы обороны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области - последний раз по этому заводу избивали еще 31 мая.

Воронеж

Местные жители сообщают о работе противовоздушной обороны и взрывах в городе – на видео очевидцев видно, как идет работа ПВО.

Ульяновск

По словам местных, под атакой оказался завод "Искра". АО "НПП "Завод Искра" производит электронные компоненты для радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники и средств связи и входит в концерн "Алмаз-Антей".

Пермь

Местные также сообщают об атаке на Пермский НПЗ (ПНОС).

Напомним, в ту же ночь в оккупированном Луганске уже вспыхнул гипермаркет "Стройцентр", который, по данным OSINT-сообщества, использовался в качестве логистического хаба российских войск.

Кроме того, минувшей ночью Силы обороны Украинынанесли удары еще по двум нефтебазам в России - в крупнейших регионах Южного федерального округа.

Ранее РБК-Украина также рассказывала, как силы ПВО отражали новую массированную атаку РФ 24 сентября и сколько целей смогли уничтожить. Кроме того, известно, как развивается ситуация на фронте - ВСУ имеют новые успехи сразу в трех областях.

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