Перевод часов 2026: кто кроме Украины перейдет на зимнее время

В воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. В этот же день стрелки часов переведут во многих других странах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина, данные Европейской комиссии и международные справочные ресурсы о сезонном изменении времени.

Когда переводить часы в Украине

Согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября.

В 2026 году это 25 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки часов нужно перевести на один час назад - на 03:00. После этого Украина вернется к стандартному времени второго часового пояса.

Какие страны перейдут на зимнее время 25 октября

Согласно календарю Европейской комиссии, сезонный переход в странах ЕС сохраняется. В 2026 году летнее время заканчивается 25 октября в 01:00 по всемирному координированному времени UTC. Местное время перевода зависит от часового пояса.

На зимнее время в этот день перейдут:

Все 27 стран ЕС - включая Польшу, Германию, Францию, Италию, Испанию, Чехию, Австрию, Румынию, Болгарию, Грецию, Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию.

включая Польшу, Германию, Францию, Италию, Испанию, Чехию, Австрию, Румынию, Болгарию, Грецию, Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию. Великобритания и Ирландия - часы переведут на час назад.

- часы переведут на час назад. Другие европейские государства, которые придерживаются такого же календаря, в частности Норвегия, Швейцария, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Молдова и Лихтенштейн.

В большинстве стран Центральной Европы часы переведут с 03:00 на 02:00 по местному времени. В странах восточноевропейского часового пояса, в частности в Румынии, Болгарии и Финляндии, - с 04:00 на 03:00. В Великобритании и Ирландии переход состоится с 02:00 до 01:00.

Где еще в мире переводят часы

Сезонное изменение времени действует не только в Европе, но и в части других регионов мира. В то же время, даты перехода отличаются.

США. В большинстве штатов летнее время закончится 1 ноября 2026 года - на неделю позже, чем в Европе. В 02:00 по местному времени часы будут переведены на 01:00. Исключение - Гавайи и большая часть Аризоны, где сезонный переход не применяют.

Канада. В большинстве провинций и территорий, где действует летнее время, часы также переведут обратно 1 ноября 2026 года. В то же время, правила зависят от конкретной провинции или территории.

Австралия. В штатах и территориях, где используют летнее время, часы уже перевели вперед 4 октября 2026 года. В Квинсленде, Западной Австралии и Северной Территории сезонного перевода нет.

Новая Зеландия. Летнее время началось 27 сентября 2026 года. Часы переведут на час назад 4 апреля 2027 года.