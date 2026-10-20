ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Перевод часов 2026: кто кроме Украины перейдет на зимнее время

18:02 20.10.2026 Вт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Перевод часов 2026: кто кроме Украины перейдет на зимнее время Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. В этот же день стрелки часов переведут во многих других странах.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина, данные Европейской комиссии и международные справочные ресурсы о сезонном изменении времени.

Когда переводить часы в Украине

Согласно постановлению Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины", переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября.

В 2026 году это 25 октября. В 04:00 по киевскому времени стрелки часов нужно перевести на один час назад - на 03:00. После этого Украина вернется к стандартному времени второго часового пояса.

Какие страны перейдут на зимнее время 25 октября

Согласно календарю Европейской комиссии, сезонный переход в странах ЕС сохраняется. В 2026 году летнее время заканчивается 25 октября в 01:00 по всемирному координированному времени UTC. Местное время перевода зависит от часового пояса.

На зимнее время в этот день перейдут:

  • Все 27 стран ЕС - включая Польшу, Германию, Францию, Италию, Испанию, Чехию, Австрию, Румынию, Болгарию, Грецию, Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию.
  • Великобритания и Ирландия - часы переведут на час назад.
  • Другие европейские государства, которые придерживаются такого же календаря, в частности Норвегия, Швейцария, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Молдова и Лихтенштейн.

В большинстве стран Центральной Европы часы переведут с 03:00 на 02:00 по местному времени. В странах восточноевропейского часового пояса, в частности в Румынии, Болгарии и Финляндии, - с 04:00 на 03:00. В Великобритании и Ирландии переход состоится с 02:00 до 01:00.

Где еще в мире переводят часы

Сезонное изменение времени действует не только в Европе, но и в части других регионов мира. В то же время, даты перехода отличаются.

США. В большинстве штатов летнее время закончится 1 ноября 2026 года - на неделю позже, чем в Европе. В 02:00 по местному времени часы будут переведены на 01:00. Исключение - Гавайи и большая часть Аризоны, где сезонный переход не применяют.

Канада. В большинстве провинций и территорий, где действует летнее время, часы также переведут обратно 1 ноября 2026 года. В то же время, правила зависят от конкретной провинции или территории.

Австралия. В штатах и территориях, где используют летнее время, часы уже перевели вперед 4 октября 2026 года. В Квинсленде, Западной Австралии и Северной Территории сезонного перевода нет.

Новая Зеландия. Летнее время началось 27 сентября 2026 года. Часы переведут на час назад 4 апреля 2027 года.

Отмена перевода часов в Украине и Европе

Ранее РБК-Украина писало, что в Европейском Союзе вопросы отказа от сезонного перевода часов обсуждают несколько лет. В 2018 году Европейская комиссия провела консультации по отмене этой практики, а в 2019 году Европарламент поддержал соответствующее предложение. Однако окончательного решения, которое прекратило бы сезонный переход в странах ЕС, не приняли.

В Украине также продолжает действовать сезонный перевод часов, поскольку закон о его отмене не вступил в силу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Перевод часов в Украине Украина Евросоюз Соединенные Штаты Америки Канада Австралия
Новости
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко