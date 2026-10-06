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Перевод часов 2026: почему переход на зимнее время происходит именно в воскресенье

11:52 06.10.2026 Вт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Перевод часов 2026: почему переход на зимнее время происходит именно в воскресенье Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В октябре украинцы традиционно перейдут на так называемое зимнее время. Но почему эта процедура каждый раз происходит именно в выходные, а не в будние дни?

Подробнее о том, от чего зависит дата перевода часов, почему для этого выбрали именно воскресенье и когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

От чего зависит дата перевода часов

В целом, порядок исчисления времени на территории Украины регулирует постановление Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года.

Согласно ему, в нашем государстве было введено время второго часового пояса, или же так называемое "киевское время".

Документ определяет также и четкий график сезонного перевода стрелок часов дважды в год:

  • в последнее воскресенье марта (в 3:00) - стрелки переводят на 1 час вперед (происходит переход на летнее время);
  • в последнее воскресенье октября (в 4:00) - стрелки переводят на 1 час назад (происходит возврат на зимнее время).

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Почему для перехода на "другое" время выбрали именно воскресенье

Считается, что традиционный переход на "другое" время осуществляется именно в воскресенье по нескольким основным причинам.

Активность населения.

Большинство украинцев в ночь на воскресенье находятся дома и имеют выходной день.

Люди отдыхают и не собираются утром на работу или учебу (как это происходит в будние дни).

Адаптация к изменениям.

Если переводить часы ночью (с субботы на воскресенье), у граждан впереди целый день для того, чтобы хотя бы минимально адаптироваться к "новому" времени и графику - до начала рабочей недели.

А во время перехода на зимнее время - поспать можно на час дольше.

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Пассажирский трафик.

В течение выходных интенсивность движения общественного транспорта относительно ниже, чем в будние дни.

Это позволяет перевозчикам обновить электронные системы и скорректировать расписание с наименьшими неудобствами для пассажиров.

Международное сообщение.

Международное железнодорожное или автобусное сообщение (а в мирное время - также и авиационное) требует такой же корректировки времени, как городское или междугороднее.

Поэтому перевод часов в ночь на воскресенье дает диспетчерам удобное "окно", чтобы синхронизировать расписания движения с другими странами.

Непрерывность производства.

На предприятиях с круглосуточным циклом работы ночные смены в выходные дни могут быть менее загружены.

Исходя из этого, изменение продолжительности рабочего периода (на один час больше или меньше) компенсировать проще.

Финансовые и банковские системы.

В ночь на воскресенье мировые финансовые рынки, биржи и большинство банковских учреждений закрыты (хотя украинский онлайн-банкинг работает фактически круглосуточно).

Это позволяет проводить технические работы по настройке внутреннего времени без риска сбоев в проведении международных платежей и транзакций.

ІТ-системы и глобальный софт.

В течение выходных нагрузка на серверы, мобильные приложения, государственные онлайн-реестры и облачные сервисы обычно несколько ниже, чем в другие дни.

Следовательно, ночь с субботы на воскресенье может быть лучшим временем для системных администраторов, чтобы обновить серверы часовых поясов (без риска "положить" критически важные сервисы для бизнеса или граждан).

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Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году

Чтобы определить точную дату перевода часов, достаточно свериться с актуальным календарем.

Этой осенью последнее воскресенье октября приходится на 25 число.

Следовательно, в 2026 году переход на так называемое зимнее время в Украине состоится в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.

Большинство смартфонов и других гаджетов, подключенных к интернету, могут "переключаться" на новое время автоматически.

Однако механические приборы необходимо будет перевести вручную - на 1 час назад.

Напомним, ранее мы рассказывали, может ли перевод часов влиять на отключения света в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как украинцы относятся к переводу часов в целом.

Читайте также, в каких странах до сих пор переводят часы и "изменяют" ли время в Европе.

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