ВСУ снова продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области, - ISW
Украинские войска снова несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Геолокированные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что подразделения ВСУ продвинулись дальше на юг у Антоновского автомобильного моста к северу от Олешек (7 км к югу от города Херсон и 4 км от реки Днепр).
В Генштабе ВСУ также сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области и на Мелитопольском направлении в Запорожской области.
Ключевые выводы ISW:
- В ночь с 26 на 27 октября российские войска нанесли серию ракетных ударов по Украине.
- 27 октября неустановленные лица попытались убить поддерживаемого Россией бывшего украинского политика-сепаратиста Олега Царева.
- Российские власти, вероятно, вынудили украинских военнопленных присоединиться к "добровольческому" формированию, которое будет воевать в Украине, что представляет собой явное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.
- 27 октября российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.
Ранее сообщалось, что у ВСУ есть плацдарм на левобережье Херсонской области, и он расширяется.
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