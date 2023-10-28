ВСУ снова продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области, - ISW

Украинские войска снова несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Геолокированные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что подразделения ВСУ продвинулись дальше на юг у Антоновского автомобильного моста к северу от Олешек (7 км к югу от города Херсон и 4 км от реки Днепр).

В Генштабе ВСУ также сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области и на Мелитопольском направлении в Запорожской области.

Ключевые выводы ISW: