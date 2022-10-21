Препятствий для продления зерновой сделки нет, - Эрдоган

Препятствий для того, чтобы продлить зерновую сделку нет. Украина и Россия поддерживают такую инициативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое приводит Haber 7 .

"Нет никаких препятствий для продления договора перевозки (зерна - ред.). Я снова увидел это во время вчерашней встречи с Зеленским (президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.) и во время встречи с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.). А между тем, если есть какое-то препятствие, для нас нет преград, чтобы его преодолеть", - заявил президент.

Напомним, ранее представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что Россия может выйти из зернового соглашения, если ее требования касательно экспорта российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии не будут выполнены.

Позже президент РФ Владимир Путин пригрозил выйти из зерновой сделки в случае, если якобы "зерновые коридоры использовали для взрыва на Крымском мосту".

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