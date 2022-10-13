Россия угрожает выйти из зернового соглашения

Москва угрожает выйти из зернового соглашения, если ее требования не будут выполнены касательно экспорта российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии.

Об этом заявил представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если мы увидим, что на российской стороне сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, - то извините, нам придется посмотреть на это по-другому", - сказал Гатилов.

На вопрос, может ли Россия воздержаться от поддержки возобновления сделки по зерну из-за опасений, он ответил: "Есть такая возможность. Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами".