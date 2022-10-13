Россия угрожает выйти из зернового соглашения
Москва угрожает выйти из зернового соглашения, если ее требования не будут выполнены касательно экспорта российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии.
Об этом заявил представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если мы увидим, что на российской стороне сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, - то извините, нам придется посмотреть на это по-другому", - сказал Гатилов.
На вопрос, может ли Россия воздержаться от поддержки возобновления сделки по зерну из-за опасений, он ответил: "Есть такая возможность. Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами".
Напомним, что сегодня Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину продлить действие зернового соглашения.
Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна по Черному морю. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.
Всего с начала августа из Украины было экспортировано более 7 млн тонн аграрной продукции. Соглашение заключено на три месяца.
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