Хочет сорвать сделку? Путин заговорил о подрыве Крымского моста с помощью зерновоза

Россия считает возможным использование зерновоза для подрыва на Крымском мосту. Это может стать причиной для выхода из зерновой сделки.

"ФСБ констатировала, что скорее всего взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора", - заявил Путин.

При этом российский диктатор отметил, что доказательств подрыва Крымского моста при помощи зерновоза у них "пока нет".