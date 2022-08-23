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Переселенка з Донбасу прославляла російських окупантів у Львівській області, - СБУ

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 18:28
Переселенка з Донбасу прославляла російських окупантів у Львівській області, - СБУ Фото: Переселенка з Донбасу прославляла російських окупантів у Львівській області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці викрили переселенку у Львівській області, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ у Львівській області.

"На особистій сторінці в забороненій соціальній мережі Вконтакте жінка поширювала заклики до припинення існування України", - йдеться у повідомленні.

На початку серпня жінка переїхала з Донецької до Львівської області, де і була виявлена оперативниками спецслужби. Жінку затримали та повідомили про підозру за статтею "виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Натепер її помістили під варту, а за скоєне вона може отримати до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила мережу прибічників кремлівських наративів у двох областях України.

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