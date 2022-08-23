Переселенка з Донбасу прославляла російських окупантів у Львівській області, - СБУ
Правоохоронці викрили переселенку у Львівській області, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ у Львівській області.
"На особистій сторінці в забороненій соціальній мережі Вконтакте жінка поширювала заклики до припинення існування України", - йдеться у повідомленні.
На початку серпня жінка переїхала з Донецької до Львівської області, де і була виявлена оперативниками спецслужби. Жінку затримали та повідомили про підозру за статтею "виправдовування, визнання правомірною, заперечування збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".
Нагадаємо, що раніше СБУ викрила мережу прибічників кремлівських наративів у двох областях України.
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