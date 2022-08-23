Переселенка из Донбасса прославляла российских оккупантов во Львовской области, - СБУ

Фото: Переселенка с Донбасса прославляла российских оккупантов во Львовской области (ssu.gov.ua)

Правоохранители разоблачили переселенку во Львовской области, которая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УСБУ во Львовской области.

"На личной странице в запрещенной социальной сети Вконтакте женщина распространяла призывы к прекращению существования Украины", - говорится в сообщении. В начале августа женщина переехала из Донецкой во Львовскую область, где и была обнаружена оперативниками спецслужбы. Женщину задержали и сообщили о подозрении по статье "оправдание, признание правомерной, оспаривания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". На данный момент ее поместили под стражу, а за содеянное она может получить до восьми лет заключения.