ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ викрила мережу прибічників кремлівських наративів у двох областях України

Новость на русском →
Вівторок 23 серпня 2022 17:05
СБУ викрила мережу прибічників кремлівських наративів у двох областях України Ілюстративне фото: СБУ викрила мережу прибічників кремлівських наративів у двох областях України (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці викрили сім проросійських пропагандистів у центральній Україні. Вони виправдовували збройну агресію Росії проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Дніпропетровська область

Спецслужба викрила трьох пропагандистів протягом останніх днів.

Так, підприємець з Дніпра після початку повномасштабної агресії РФ розпочав активну пропаганду, так як був упевнений, що "русскій мір" швидко настане.

Підприємець з Кривого Рогу, який регулярно виїжджав на заробітки до РФ, у соцмережах активно просував контент, який дискредитує українську владу і ЗСУ.

Крім того, працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу після вторгнення майже щодня публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію Росії, називав окупантів "визволителями" та дискредитував українських захисників.

Полтавська область

Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом особам через те, що вони поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні.

Викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала кремлівські наративи. Вони визнавала правомірною окупацію українських територій.

Інший підозрюваний - громадянин Росії, що приїхав до своєї матері в Україну. Чоловік підтримував окупаційні війська та агітував за введення на території України "рубльової зони".

СБУ заблокували в інтернеті антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавської області. Деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соціальних мережах.

Зазначається, що за усіма викритими фактами СБУ зібрала достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, що передавали росіянам інформацію про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Дніпропетровська область Полтавская область
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії