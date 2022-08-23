СБУ викрила мережу прибічників кремлівських наративів у двох областях України

Правоохоронці викрили сім проросійських пропагандистів у центральній Україні. Вони виправдовували збройну агресію Росії проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Дніпропетровська область

Спецслужба викрила трьох пропагандистів протягом останніх днів.

Так, підприємець з Дніпра після початку повномасштабної агресії РФ розпочав активну пропаганду, так як був упевнений, що "русскій мір" швидко настане.

Підприємець з Кривого Рогу, який регулярно виїжджав на заробітки до РФ, у соцмережах активно просував контент, який дискредитує українську владу і ЗСУ.

Крім того, працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу після вторгнення майже щодня публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію Росії, називав окупантів "визволителями" та дискредитував українських захисників.

Полтавська область

Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом особам через те, що вони поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні.

Викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала кремлівські наративи. Вони визнавала правомірною окупацію українських територій.

Інший підозрюваний - громадянин Росії, що приїхав до своєї матері в Україну. Чоловік підтримував окупаційні війська та агітував за введення на території України "рубльової зони".

СБУ заблокували в інтернеті антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавської області. Деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соціальних мережах.

Зазначається, що за усіма викритими фактами СБУ зібрала достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.